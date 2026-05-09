San Martín no pudo conseguir la victoria y empató contra Patronato

En un encuentro sumamente equilibrado disputado en el estadio Ing. Hilario Sánchez, Patronato igualó uno a uno frente a San Martín de San Juan por la fecha 13 de la Primera Nacional 2026. Ambos equipos llegaron a este compromiso con 13 puntos obtenidos en 11 presentaciones anteriores, situándose fuera de los puestos de clasificación.

Durante la primera etapa, el equipo visitante logró presionar la salida del local y tuvo su primer acercamiento con un remate cruzado de Valentín Pereyra. San Martín respondió con un tiro libre a los 20 minutos que no prosperó, mientras que el conjunto dirigido por Marcelo Candia progresaba en el campo.

A los 30 minutos, Franco Soldano conectó un centro de Maximiliano Rueda que pasó muy cerca del poste. Antes del descanso, Alejo Miró exigió al arquero local a los 47 minutos tras una corrida individual.

En el complemento, a los cuatro minutos, se le anuló un gol a los sanjuaninos por fuera de juego. A los 10 minutos el trámite era de ida y vuelta pero sin precisión, hasta que a los 15 minutos Brandon Cortés probó desde 30 metros y el desvío en un rival permitió que la pelota supere al arquero.

La reacción local no tardó y Alan Sosa se convirtió en figura tapando dos remates peligrosos a los 20 y 22 minutos. Finalmente, a los 29 minutos, Emanuel Aguilera aprovechó una serie de rebotes en el área chica para establecer la paridad.

El cierre fue dramático ya que San Martín empujó hasta los 39 minutos con centros que no lograron inquietar del todo. El juego se volvió luchado en el medio hacia los 45 minutos y se adicionaron cuatro más. En la última jugada del partido, a los 49 minutos, Alan Sosa contuvo un balón casi sobre la línea tras varios rebotes para asegurar el resultado.