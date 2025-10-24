Publicidad
Policiales > Sin vergüenza

A plena luz del día un sujeto robó los focos de una iglesia en Albardón

El hecho ocurrió dentro de la parroquia Santa Bárbara, ubicada en la localidad de La Laja, departamento Albardón. Un video de una cámara de seguridad mostró al sujeto que ingresó al templo durante el día, se subió a una silla y sustrajo varios focos del interior.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
El ladrón fue captado por las cámaras de seguridad. (Gentileza: Albardón noticias)

Un hecho delictivo insólito e indignante conmocionó a la comunidad de La Laja, en el departamento Albardón, tras conocerse que un individuo ingresó a la parroquia Santa Bárbara y robó varios focos del interior del templo, a plena luz del día.

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el ladrón utilizó una silla para alcanzar las luminarias y las fue retirando una a una, sin que nadie advirtiera lo que estaba ocurriendo. Luego, el sujeto se dio a la fuga del lugar sin ser identificado ni detenido hasta el momento.

El hecho fue denunciado formalmente en la Comisaría 18ª, desde donde se inició una investigación para identificar al autor mediante la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el predio y en los alrededores del templo.

La Policía de San Juan pidió además la colaboración de la comunidad, solicitando cualquier información que pueda ayudar a dar con el responsable del robo. Para la comunidad, se trata de un acto que causa indignación por haberse producido en un lugar sagrado y en pleno día.

Vecinos del lugar manifestaron su malestar por el episodio y lamentaron que este tipo de hechos se repitan en espacios religiosos, que suelen estar abiertos para la comunidad durante todo el día.

