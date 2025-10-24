Un hecho delictivo insólito e indignante conmocionó a la comunidad de La Laja, en el departamento Albardón, tras conocerse que un individuo ingresó a la parroquia Santa Bárbara y robó varios focos del interior del templo, a plena luz del día.

De acuerdo a las primeras informaciones policiales, el ladrón utilizó una silla para alcanzar las luminarias y las fue retirando una a una, sin que nadie advirtiera lo que estaba ocurriendo. Luego, el sujeto se dio a la fuga del lugar sin ser identificado ni detenido hasta el momento.

El hecho fue denunciado formalmente en la Comisaría 18ª, desde donde se inició una investigación para identificar al autor mediante la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el predio y en los alrededores del templo.

La Policía de San Juan pidió además la colaboración de la comunidad, solicitando cualquier información que pueda ayudar a dar con el responsable del robo. Para la comunidad, se trata de un acto que causa indignación por haberse producido en un lugar sagrado y en pleno día.

Vecinos del lugar manifestaron su malestar por el episodio y lamentaron que este tipo de hechos se repitan en espacios religiosos, que suelen estar abiertos para la comunidad durante todo el día.