Una mujer de edad avanzada resultó herida este miércoles tras ser embestida por un automóvil en pleno microcentro de la ciudad de San Juan. El hecho se registró sobre calle Mitre, pasando General Acha, en una zona de alto tránsito vehicular y peatonal.

Por causas que aún se investigan, la mujer fue impactada por un Volkswagen Bora mientras intentaba cruzar la calzada. Al momento del siniestro, la víctima se encontraba desorientada y no recordaba su nombre, por lo que personal policial y de emergencias trabajó de inmediato para asistirla.

Tras el impacto, una ambulancia llegó rápidamente al lugar y procedió al traslado de la mujer a un centro de salud para su evaluación y atención médica. Hasta el momento, no se difundieron datos sobre su identidad ni sobre la gravedad de las lesiones.

Según indicaron fuentes policiales, el conductor del vehículo no logró realizar una maniobra evasiva para evitar el choque. El comisario Sergio Ruarte explicó que la mujer “estaba intentando cruzar la calle, no se percató del vehículo y el conductor no pudo esquivarla”, en declaraciones brindadas a Radio Colón.