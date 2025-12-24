El inicio de los trabajos vinculados al proyecto minero Hualilán volvió a poner en primer plano una discusión de fondo sobre el reparto de las regalías mineras en San Juan. La Cámara de Proveedores Mineros y de Energías Renovables de Ullum (Capromer) expresó públicamente su postura frente al reclamo del departamento Calingasta, que solicita participar de esos ingresos argumentando que las minas de Ullum utilizan caminos de su territorio para el transporte del material.

Desde Capromer señalaron que la puesta en marcha del proyecto generó altas expectativas en la comunidad de Ullum, especialmente por el impacto positivo en la generación de empleo, el desarrollo productivo local y el fortalecimiento del entramado de proveedores. En ese marco, manifestaron su preocupación por la situación que actualmente se encuentra en análisis y remarcaron la necesidad de que se resuelva a la brevedad para permitir el avance normal de las actividades previstas.

La cámara empresaria reconoció que existen planteos por parte de la comunidad de Calingasta vinculados a la modalidad y la traza del transporte del mineral que será procesado en la mina Casposo. No obstante, desde la entidad remarcaron que el material en cuestión proviene del departamento Ullum y que ese dato resulta central a la hora de evaluar el destino de las regalías. Según indicaron, el origen del recurso es el criterio que debe prevalecer, más allá de que se utilicen caminos de otros departamentos como parte de la logística.

En declaraciones formales, desde Capromer sostuvieron que el proyecto Hualilán es de suma relevancia para el presente y el futuro del desarrollo económico y social de Ullum. En ese sentido, solicitaron que este aspecto sea debidamente considerado en el proceso de evaluación en curso, ya que cualquier demora o modificación podría afectar directamente a trabajadores, proveedores y a la economía local.

Asimismo, la cámara expresó su respaldo a la gestión que viene llevando adelante el Ministerio de Minería de la Provincia de San Juan, a cargo de Juan Pablo Perea. Destacaron que el accionar del organismo se ha caracterizado por la búsqueda permanente de consensos, el diálogo entre las partes involucradas y la resolución de conflictos dentro de los encuadres legales, técnicos y ambientales vigentes.

Desde la entidad valoraron especialmente el rol institucional del Ministerio como autoridad de aplicación, al considerar que su intervención garantiza previsibilidad, responsabilidad y un equilibrio necesario entre el desarrollo productivo, el cuidado del ambiente y la convivencia social. Según expresaron, ese equilibrio resulta clave para sostener proyectos estratégicos sin generar mayores tensiones en los territorios involucrados.

Finalmente, Capromer realizó un llamado a la buena voluntad y al compromiso de todos los actores que participan de la discusión. En su mensaje, insistieron en que el diálogo respetuoso y la construcción de acuerdos son el camino para destrabar el conflicto, avanzar con el proyecto Hualilán y asegurar que sus beneficios se traduzcan en crecimiento, generación de empleo y desarrollo sostenible para la provincia de San Juan.