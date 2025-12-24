El posible desembarco de Mauro Icardi en River Plate generó un fuerte revuelo mediático tras las versiones que indicaban un acuerdo donde lo económico pasaba a segundo plano y se mencionaba una supuesta autorización de su pareja.

El origen del rumor se vincula a un reporte del periodista Pablo Calvari sobre una presunta reunión entre el jugador y el dirigente Stefano Di Carlo en Puerto Madero, donde se afirmó que la China Suárez ya habría dado el visto bueno para regresar al país.

Publicidad

Ante esta situación, la actriz desmintió de forma tajante su rol como mánager y aseguró que no interviene en las decisiones profesionales del delantero del Galatasaray.

A través de sus redes sociales, Suárez manifestó su felicidad por vivir en Turquía y lanzó un mensaje para evitar que se desvíe la atención de lo importante, lo que se interpretó como un dardo hacia el entorno de Wanda Nara.

Publicidad

Actualmente, el futbolista posee un contrato vigente hasta junio de 2026, y desde el ámbito futbolístico señalan que no existen confirmaciones oficiales sobre una negociación con el club de Núñez. La familia se encuentra en Argentina para pasar las fiestas en una propiedad en Nordelta, donde los hijos de la actriz y las hijas del jugador compartirán la Navidad con el padre por disposición judicial.