En un fuerte gesto de presión política y federal, intendentes de todo el país se movilizaron este martes hacia el Ministerio de Economía para reclamar la restitución de fondos y la reactivación de la obra pública. La protesta contó con representación sanjuanina a través de los jefes comunales Fabián Aballay (Pocito) y Matías Espejo (Jáchal).

La convocatoria fue organizada por la Federación Argentina de Municipios (FAM) y reunió a alcaldes de al menos 18 provincias, en su mayoría pertenecientes al peronismo. La actividad tuvo como objetivo visibilizar la situación crítica que atraviesan las administraciones locales frente a la caída de recursos y el aumento de la demanda social.

Cerca del mediodía, una columna encabezada por el titular de la FAM, Fernando Espinoza, el ministro bonaerense Gabriel Katopodis y el ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, se dirigió al Palacio de Hacienda para entregar un petitorio al ministro de Economía, Luis Caputo.

En el documento, los intendentes advirtieron que el actual contexto macroeconómico impacta de lleno en las finanzas municipales. Señalaron la caída de la coparticipación, el incremento de costos operativos, la retracción de la actividad económica y el crecimiento de la demanda social como factores que configuran un escenario complejo para la gestión local.

Además, reclamaron la restitución de fondos nacionales, la reactivación de la obra pública y una distribución más equitativa de recursos como el impuesto a los combustibles y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Uno de los puntos más críticos planteados durante la jornada fue el impacto del aumento del precio de los combustibles. Según expusieron, el incremento acumulado desde diciembre golpea de lleno en la logística, el transporte y los costos de producción, con efectos directos en las economías regionales.

Tras la movilización, los intendentes mantuvieron encuentros con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y su par de La Rioja, Ricardo Quintela, quienes brindaron respaldo político al reclamo y coincidieron en la necesidad de fortalecer el federalismo en la distribución de recursos.

Desde la organización destacaron la masividad de la convocatoria como un dato político relevante, en un contexto donde los municipios buscan ganar protagonismo en la discusión sobre el reparto de fondos y el sostenimiento de servicios esenciales.

Si bien los intendentes se mostraron cautelosos respecto a una respuesta inmediata del Gobierno nacional, valoraron la acción como una forma de instalar en la agenda pública la situación que atraviesan las comunas.

En ese marco, la participación de Aballay y Espejo reflejó la preocupación que también existe en San Juan por la caída de ingresos y la necesidad de garantizar el funcionamiento de los municipios, en un escenario económico que continúa tensionando las cuentas locales.