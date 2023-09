Absolvieron a De Vido y Echegaray por la causa de la valija de Antonini Wilson

El exministro de Planificación, Julio De Vido, y el ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, fueron absueltos en la causa que estaban imputados por el intento de ingreso al país de Alejandro Antonini Wilson con una valija llena de u$s 800.000 que fueron retenidos en la aduana de Aeroparque.

El empresario ligado al gobierno de Hugo Chávez llegó al país el 4 de agosto de 2007 con una valija repleta de dólares no declarados. La ex agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), María Luján Telpuk, detuvo a Antonini Wilson y detectó esta irregularidad.

Tanto De Vido como Echegaray fueron imputados cuando la causa estaba a punto de prescribir. Al ser funcionarios, el plazo para que se produzca esta desestimación se extendió y ahora fueron absueltos, pero otros de los imputados recibieron penas pero con prisión en suspenso.

El empresario venezolano, Alejandro Antonini Wilson.

En el caso de De Vido, el fiscal había pedido 5 años por el delito de contrabando en grado de tentativa. Por su parte, Uberti fue condenado como coautor del delito de contrabando en grado de tentativa y recibió una inhabilitación absoluta de 9 años para ser funcionario o empleado público.

También condenaron a cuatro funcionarios aduaneros: Rosa Nélida García (un año de prisión en suspenso), Guillermo David Lucangeli (un año de prisión en suspenso), María Cristina Gallini (un año de prisión en suspenso) y Jorge Félix Lamastra (10 meses en suspenso).

La decisión la dieron a conocer los jueces Gustavo Losada, Diego García Berro e Ignacio Fornari del tribunal en lo Penal Económico N.º 1 tras las acusaciones realizadas por el fiscal de juicio Marcelo Agüero Vera.

Antonini Wilson: cómo fue el caso

El vuelo privado en el que arribaron estaba contratado por Enarsa (Energía Argentina SA) y varios pasajeros estaban ligados al gobierno nacional que conducía Cristina Fernández de Kirchner, como por ejemplo Claudio Uberti (director del OCCOVI, Órgano de Control de Concesiones Viales), también imputado en esta causa.

"La va­li­ja era pa­ra la cam­pa­ña pre­si­den­cial. Yo su­pu­se que era de Uber­ti y él me di­jo que la ma­ne­ja­ba el Pre­si­den­te. Yo me ba­so en lo que Uber­ti me di­jo en Mia­mi, cuan­do me en­vió sa­lu­dos de par­te del en­ton­ces pre­si­den­te Nés­tor Kirch­ner", declaró Antonini Wilson en la televisión argentina.

La justicia argentina tras el caso intentó que se extradite al empresario venezolano desde los Estados Unidos, donde se radicó, pero no tuvo éxito. Ahora se conoció la resolución del proceso judicial en el que fueron condenados algunos funcionarios de segunda línea.