En la madrugada de este sábado 6 de septiembre, un impactante accidente de tránsito tuvo lugar en la intersección de Ramón Franco y Calle 5, en Rawson, cuando un Volkswagen Suran perdió el control, impactó contra un guardarraíl y terminó volcando en un canal cercano.

Según fuentes policiales, el vehículo era conducido por Ezequiel Díaz, de 21 años, quien estaba acompañado por su amigo Francisco Muñóz, de 23. El auto circulaba de sur a norte por Ramón Franco y, al llegar a Calle 5, Díaz no logró frenar, pasando de largo y chocando contra el guardarraíl. Este elemento de contención detuvo parcialmente el vehículo, evitando que se incrustara en la vivienda ubicada en la vereda norte de la calle, lo que habría podido generar consecuencias más graves.

Al llegar al lugar, personal de emergencias constató que Muñóz presentaba cortes y dolor lumbar. Por precaución, fue trasladado al Hospital Rawson para su atención, mientras que Díaz resultó ileso. Testigos indicaron que la rápida intervención de los equipos de rescate y la contención del guardarraíl evitaron un desenlace más grave.

El accidente fue investigado por el ayudante fiscal César Recio, de la UFI Delitos Especiales, bajo la supervisión del fiscal Adolfo Díaz, quienes continúan recopilando testimonios y documentación para determinar las circunstancias exactas del siniestro.