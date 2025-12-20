Un episodio rodeado de misterio y sin una explicación oficial clara es investigado por la Policía de San Juan y la Justicia, tras un hecho ocurrido el pasado 16 de diciembre en pleno microcentro sanjuanino.

Según fuentes del caso, el protagonista es un hombre de 55 años, oriundo de Buenos Aires, identificado como G. González, quien se encontraba alojado desde el 10 de diciembre en el Hotel Alkazar cuando se produjo la insólita caída.

Inicialmente se difundió la versión de que el hombre se había arrojado desde un cuarto piso al vacío, pero con el avance de la investigación esa hipótesis fue descartada. Las pericias preliminares indicaron que, por razones que aún se desconocen, González se lanzó desde el cuarto piso hacia el tercero, donde al parecer impactó contra un motor de aire acondicionado antes de acceder a un sector de limpieza y abandonar el lugar.

El hombre salió de las instalaciones sin ayuda y no quedó claro si buscaba escapar, si fue un accidente o si hubo otro motivo detrás del salto, por lo que las autoridades judiciales trabajaban en la recolección de pruebas, entrevistas y análisis de cámaras de seguridad para esclarecerlo.

El caso presenta además la particularidad de que el protagonista no quedó inmóvil donde impactó, sino que fue hallado fuera del hotel tras acceder a un área de servicio, lo que despertó aún más dudas sobre su estado de salud, sus motivaciones y si hubo intervención de terceros o condiciones médicas que influyeron en el hecho.

Por el momento la Justicia no difundió detalles sobre el estado de salud del hombre después de la caída ni la existencia de una causa penal formalizada, aunque se sabe que las actuaciones están en manos de la fiscalía correspondiente y que podrían surgir nuevas medidas conforme avancen las investigaciones.

El episodio se suma a otros incidentes inusuales registrados en hoteles y alojamientos en distintas provincias, donde los motivos de las caídas o muertes suelen quedar bajo el análisis de peritos para descartar desde accidentes hasta circunstancias de salud o intencionales.

La causa todavía está en curso y las autoridades recomendaron respetar el silencio investigativo mientras se espera una explicación oficial más completa sobre lo realmente ocurrido aquella madrugada en uno de los establecimientos céntricos de la ciudad.