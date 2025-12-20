Policiales > Investigación cerrada
En Santa Lucia: arrestaron "El Toty" con un amplio prontuario por robos
POR REDACCIÓN
La Policía de San Juan detuvo a Aguero, alias "El Toty" de 25 años, tras una serie de robos ocurridos en el departamento Santa Lucia desde el 14 de diciembre. El joven cuenta con un amplio prontuario por delitos contra la propiedad y las personas.
Según fuentes policiales, el primer hecho ocurrió en una vivienda, donde se forzó la puerta y se sustrajeron una computadora, un teléfono, una linterna y mercadería. En un segundo intento de robo en otra casa, el sospechoso abandonó una consola PlayStation 5 con sus joysticks. Posteriormente, en una tercera vivienda, se llevaron electrodomésticos, ropa, perfumes y joyas.
La Policía recopiló pruebas, testimonios y material de cámaras de seguridad, identificando a "El Toty" como autor de los hechos. Se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento que permitió su detención y el secuestro de vestimenta y otros elementos probatorios.
Aguero fue alojado en la Central de Policía, mientras que los efectos secuestrados quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal para su análisis y restitución a los damnificados.
