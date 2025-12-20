La Justicia Federal difundió los fundamentos del fallo que absolvió de manera unánime a los diez imputados en la causa por la desaparición de Raúl Tellechea, el pasado 21 de octubre. La lectura pública no se realizó por solicitud de la Fiscalía y las defensas, y los fundamentos se presentaron en 127 páginas distribuidas en seis documentos anexos.

El tribunal destacó la falta de un plan criminal y la ausencia de un móvil del delito. Según el fallo, Tellechea buscaba nuevos horizontes laborales y las irregularidades en pagos de sueldos se debieron a maniobras propias, sin intervención de los imputados.

Los jueces subrayaron que su domicilio y la búsqueda en el Dique de Ullúm no mostraron indicios de violencia o lucha. La investigación también constató acuerdos económicos previos entre Tellechea y exdirectivos de la Mutual, que éste incumplió.

Tras analizar todas las pruebas, el juez Lanciani concluyó que no existió dolo directo, requisito esencial para configurar el delito de desaparición forzada según el artículo 173, inciso 7 del Código Penal, y dictó el sobreseimiento de los acusados. El fallo desmiente la hipótesis de un plan estratégico para simular la figura de un prófugo.