San Juan ya vive el espíritu navideño con una nueva edición de Navidad HUARPE, una iniciativa gratuita que convoca a niños y niñas a participar a través de dibujos y cartas destinadas a Papá Noel. La propuesta tendrá una parada este sábado 20 de diciembre en la Plaza de Villa Krause, en Rawson, desde las 19.30, donde las familias podrán acercarse para depositar las cartitas y sumarse a los sorteos previstos por las fiestas.

En los últimos días, el buzón oficial ya recibió las primeras cartas, lo que marcó el inicio de una nueva edición de esta iniciativa. El eje de la acción es un buzón especialmente diseñado para que niños y niñas puedan depositar sus dibujos o mensajes navideños.

La propuesta cuenta con dos modalidades: un buzón fijo, ubicado en la puerta del Grupo Huarpe, en calle Juan José Castelli 2 sur, en Capital, y otro itinerante que recorrerá distintos puntos de la provincia, como Rawson, el Parque de Mayo y la plaza de Santa Lucía, con el objetivo de llegar a más barrios y familias.

La dinámica es simple: los niños pueden realizar un dibujo o escribir su cartita navideña, incluso utilizando la plantilla para colorear publicada en la contratapa de DIARIO HUARPE, y luego depositarla en cualquiera de los buzones oficiales.

El cierre de la iniciativa será el 24 de diciembre, durante el inicio del Noticiero de HUARPE por HUARPE TV, donde se realizará un sorteo en vivo con la presencia de Papá Noel, quien entregará el primer premio. El resto de los ganadores podrá retirar sus obsequios en la sede del Grupo Huarpe a partir del 26 de diciembre.