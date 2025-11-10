Un siniestro vial ocurrido en la noche del domingo culminó con la muerte de un joven de 25 años en el barrio Enoé Mendoza, perteneciente al departamento de Caucete. La víctima, identificada bajo el apellido Lezcano, perdió el control de su motocicleta y sufrió un impacto fatal.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho se produjo cuando el conductor de la moto circulaba por el sector y, por causas que se mantienen bajo investigación, sufrió una pérdida de dominio del vehículo. Como consecuencia, cayó con fuerza sobre la calzada.

Testigos del incidente alertaron de inmediato a los servicios de emergencia. Al arribar al lugar, el personal médico que acudió al sitio confirmó que el joven ya no presentaba signos vitales, por lo que se procedió a constatar su deceso.

Efectivos de la Comisaría 9na y personal del área de Criminalística trabajaron en el lugar para realizar las pericias correspondientes. Las autoridades buscan determinar con exactitud las circunstancias que provocaron este trágico desenlace, el cual se suma a una serie de incidentes viales registrados en la zona.