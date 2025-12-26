En noviembre de 2025, la producción de acero crudo alcanzó 374.900 toneladas, lo que representa un aumento del 10,7% en comparación con el mismo mes del año anterior y un crecimiento mensual del 0,4%. Este avance estuvo fuertemente impulsado por la demanda vinculada al desarrollo de Vaca Muerta, que dinamizó el sector energético y permitió cerrar el año con cifras positivas en la actividad siderúrgica.

La Cámara de la Industria del Acero informó que, a pesar de este crecimiento, la industria enfrenta un contexto complicado debido a la debilidad del consumo interno y la creciente presión de las importaciones, que amenazan la provisión local de insumos.

En cuanto a los laminados, que incluyen productos planos y no planos, la producción sumó 334.300 toneladas en noviembre, con una caída mensual del 1,1% pero un leve aumento interanual del 0,7%.

El informe sectorial también refleja un comportamiento dispar entre los principales demandantes de acero:

Construcción: Sin señales claras de recuperación, con despachos de cemento que disminuyeron un 13,7% respecto a octubre y un 4,2% en comparación interanual.

Automotriz: Se observó una caída significativa en noviembre, con una baja del 19,6% mensual y del 29,3% interanual. En el acumulado de los primeros once meses de 2025, la producción cayó un 0,9% frente a 2024.

Maquinaria agrícola: Aunque muestra una desaceleración hacia fin de año, el balance anual es levemente superior al de 2024. Las expectativas para 2026 dependen de un marco macroeconómico más estable y una buena campaña agrícola.

Consumo masivo y línea blanca: Este sector cerró 2025 en una situación crítica, con caídas en volumen, sobreoferta y presión importadora. Su recuperación en 2026 dependerá principalmente de la normalización del crédito y la mejora del ingreso real.

Energía: El sector con mejor desempeño, donde la demanda de acero creció debido a nuevos proyectos en Vaca Muerta que facilitaron el transporte de hidrocarburos, aliviando cuellos de botella. Se esperan nuevas inversiones en 2026, aunque la competencia de productos importados sigue siendo una amenaza.

Respecto a otros productos, en noviembre se produjeron 214.900 toneladas de hierro primario, un 0,2% más que en octubre pero un 21,6% menos que en noviembre de 2024. Los planos laminados en frío registraron una caída del 30,9% mensual y del 10,6% interanual, con una producción de 82.800 toneladas.

En síntesis, el impulso del sector energético permitió sostener la actividad siderúrgica en 2025, pero sin una recuperación más amplia de la demanda interna y con la presión de las importaciones, la Cámara advierte que el panorama para 2026 será desafiante.