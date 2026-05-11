La visita de funcionarios nacionales a San Juan por la Expo Minera dejó algo más que anuncios vinculados al desarrollo productivo y las inversiones. También expuso una señal política que, aunque todavía sin definiciones formales, empieza a perfilar el escenario electoral rumbo a 2027. En ese contexto, el secretario general de la Gobernación, Emilio Achem, dejó abierta la posibilidad de avanzar en un gran frente antikirchnerista en la provincia, alineado con el modelo político que hoy sostiene la gestión de Marcelo Orrego y el Gobierno nacional.

La llegada de figuras nacionales —entre ellas, Karina Milei— y la presencia de funcionarios nacionales junto a autoridades provinciales fue interpretada como una muestra de cercanía política entre sectores que, hasta hace poco tiempo, aparecían distantes. Consultado sobre si ese acercamiento puede ser el puntapié inicial de un acuerdo electoral para 2027, Achem evitó confirmarlo de manera explícita, aunque dejó definiciones contundentes sobre el rumbo que imagina para el futuro político del país y de San Juan.

“No está eso definido, falta para las elecciones, pero realmente sí es el puntapié de los sectores de la política argentina que piensan en el trabajo, que piensan en el futuro, que piensan en la estabilidad, que piensan en salir de la pobreza y de la inflación”, sostuvo el funcionario.

En esa línea, marcó una fuerte diferenciación con el kirchnerismo y vinculó el actual entendimiento político entre Nación y Provincia con la necesidad de consolidar un modelo alternativo. “Compartimos con el Gobierno nacional y con muchos gobernadores la visión de un país que tiene capacidad de desarrollarse, que tiene riquezas, pero que lo que desarrolló en los últimos años fue pobreza”, afirmó.

Las declaraciones de Achem se producen en un contexto en el que distintos dirigentes del oficialismo sanjuanino vienen planteando la necesidad de construir un espacio amplio que reúna a todos los sectores alejados del kirchnerismo. Días atrás, el vicegobernador Fabián Martín había señalado en el Café de la Política que “todo el antikirchnerismo” debe unirse de cara a las próximas disputas electorales.

Consultado puntualmente sobre esa idea, Achem respondió: “Bueno, sí, quizás esa también es otra manera de simplificarlo”. Y, lejos de cerrar puertas, reforzó la idea de ampliar acuerdos políticos: “Hay muchos argentinos y sanjuaninos que piensan que este es el camino. Los brazos los tenemos abiertos”.

El secretario general remarcó además que Producción y Trabajo, el partido que lidera Marcelo Orrego, históricamente tuvo una identidad frentista. “Siempre ha sido un partido aliancista, siempre ha sido un partido frentista. En todas las elecciones hemos ido en conjunto con otros partidos”, recordó.

Para Achem, el debate político que viene estará atravesado por dos modelos claramente diferenciados: uno vinculado al desarrollo económico y otro asociado al atraso y la pobreza. “Lo que hay que discutir para las elecciones que vienen es quiénes están del lado del desarrollo, del trabajo, del empleo y del crecimiento, y quiénes están del lado de la pobreza, del atraso y de la inflación”, lanzó.

El funcionario insistió en que el desafío político no pasa solamente por construir mayorías electorales, sino por sostener una mirada amplia que permita consolidar gobernabilidad y previsibilidad. “San Juan es de todos, la Argentina es de todos los argentinos. También nos tenemos que unir y ser amplios en nuestra mirada”, expresó.

En ese marco, volvió a dejar abierta la posibilidad de futuros acuerdos políticos con sectores que compartan esa visión. “Armaremos alianzas con aquellos que piensan que el futuro está en el trabajo, en la inversión, en la estabilidad y en la seguridad jurídica”, afirmó.

Finalmente, Achem ubicó a Marcelo Orrego como el principal conductor de ese espacio político en construcción. “Hoy lidera esas condiciones el gobernador Marcelo Orrego y él está liderando este proyecto”, concluyó.

Así, sin anunciar candidaturas ni acuerdos concretos, el orreguismo empezó a delinear públicamente un mensaje político con proyección a 2027: consolidar un frente amplio antikirchnerista apoyado en la gestión, la relación con Nación y una agenda centrada en la producción, la minería y las inversiones.