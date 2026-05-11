El escenario político de San Juan experimentó un giro significativo durante la reciente Expo San Juan Minera 2026, donde el gobernador Marcelo Orrego exhibió una fuerte sintonía con el Poder Ejecutivo Nacional. La presencia en suelo sanjuanino de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei (la hermana del Presidente), junto al ministro del Interior, Diego Santilli, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, no resultó un hecho protocolar. El despliegue de figuras de La Libertad Avanza en suelo sanjuanino representa un respaldo de peso a la gestión de Orrego, quien ha logrado posicionar a la provincia como el polo de atracción de capitales más confiable para el esquema libertario.

Lo cierto es que la relación entre Orrego y Javier Milei atraviesa un buen momento, cimentada en una visión compartida sobre la desregulación económica y la seguridad jurídica. De hecho, varios medios y columnistas porteños dieron cuenta estos días de los viento favorables y acuerdistas que se mezclaron con el viento Zonda en el aire sanjuanino. Durante el acto central en el Velódromo Vicente Chancay, el mandatario provincial fue tajante al afirmar que “si al presidente le va bien, le va bien a todos los argentinos”, una frase que resuena como un mantra de gobernabilidad en el actual contexto federal. Según consignó el diario Ámbito Financiero (siempre viene bien saber cómo mira la prensa porteña a las provincias), este acercamiento se traduce en gestos concretos de acompañamiento legislativo y político, donde San Juan se diferencia de otros distritos por su pragmatismo y su búsqueda constante de previsibilidad macroeconómica.

Aclaración importante: aunque envió a su "plana mayor", Milei no pudo asistir de la cumbre minera, porque viajó a la ciudad de Los Ángeles (Estados Unidos) donde participar en la 29° Conferencia Global del Instituto Milken. Allí ofreció un discurso y mantuvo reuniones reuniones con empresarios, "en busca de inversores" según los comunicados oficiales.

Frente común por el cobre y el litio

En concreto, el Gobernador ha sabido capitalizar la agenda minera para insertarse en el núcleo de decisiones de la administración nacional. Su participación en la delegación oficial que acompañó a Milei en eventos internacionales como la Argentina Week 2026 en Nueva York demuestra que Orrego (y San Juan) es hoy un interlocutor privilegiado para el mercado externo. En la feria minera, esta alianza quedó sellada con la discusión sobre proyectos estratégicos vinculados a la transición energética, donde el cobre sanjuanino aparece como la pieza clave que el Gobierno Nacional necesita para mostrar resultados tangibles en materia de exportaciones y generación de divisas.

La estrategia de Orrego se basa en la premisa de que la Argentina posee recursos valiosos pero debe transformar ese potencial en riqueza real mediante la inversión privada. Al recibir a la plana mayor de LLA, el gobernador sanjuanino reforzó la idea de que la provincia ofrece las condiciones de estabilidad que el capital transnacional exige. Fuentes cercanas al Ejecutivo nacional destacan que la sintonía “fue total” en cuanto a la modificación de marcos normativos, incluyendo la postura a favor de reformas ambientales (Ley de Glaciares, por ejemplo) que, según el mandatario, deben ir de la mano con el desarrollo industrial para asegurar el futuro económico de la región.

Desafíos políticos y armado electoral

A pesar de la fluidez del vínculo, el equilibrio político que debe mantener Orrego no está exento de desafíos internos. El respaldo y las sonrisas de Karina en San Juan también envía un mensaje al tablero político doméstico, donde La Libertad Avanza busca consolidar su propia estructura territorial.

Sin embargo, el gobernador ha logrado, al menos hasta el momento, que esa construcción nacional no colisione con su frente provincial, sino que se integre en una coalición de intereses donde la minería actúa como el “pegamento institucional”. Además, la presencia de otros gobernadores de la Mesa del Cobre durante la feria subrayó que San Juan bien podría liderar un bloque regional alineado con los objetivos de la Casa Rosada.

El Gobierno Nacional valora a Orrego, en tanto lo considera un “modelo de gobernador dialoguista” que la gestión de Javier Milei necesita para garantizar la paz social en las provincias productivas. El mandatario provincial, por su parte, entiende que el éxito de su administración está atado a la estabilización de la economía nacional que persigue el Palacio de Hacienda.

Esta simbiosis política, reflejada en la foto y la mesa de trabajo durante la Expo Minera (una imagen que recorrió el país), marca la continuidad de una etapa donde San Juan se proyecta no solo como una potencia minera, sino como un aliado estratégico de la gestión libertaria en el interior del país.