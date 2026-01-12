Las intensas lluvias que se registraron en Valle Fértil durante los primeros días de enero dejaron datos contundentes sobre la magnitud de las precipitaciones en el departamento. De acuerdo a los registros del programa municipal “Red de Pluviómetros Departamental”, el mayor acumulado de agua caída entre el 1 y el 9 de enero de 2026 se dio en la Sierra de Riveros (Puesto Sanitario), donde se midieron 182 milímetros, el valor más alto del período.

El sistema de monitoreo, impulsado por la Municipalidad de Valle Fértil a través de la Dirección de Ambiente y Producción, tiene como objetivo relevar las precipitaciones en distintos puntos del territorio departamental, permitiendo contar con información clave para la gestión ambiental, productiva y de emergencias.

Registros desiguales y lluvias intensas en zonas serranas

Los datos recopilados muestran una marcada variabilidad espacial de las precipitaciones. Mientras que en sectores serranos los registros fueron elevados, en zonas urbanas y algunas localidades los milimetrajes fueron considerablemente menores.

Entre los valores más destacados se encuentran Astica (Avenida Zuleta) con 157 mm, Baldes de Astica en el Puesto El Astiqueño con 165 mm, Sierra de Chávez en el Puesto San Antonio con 165 mm, y Baldes de Funes con 144 mm. También sobresalen Chucuma con 140 mm y Sierra de Elizondo con 139 mm.

En contraste, en la Villa San Agustín —cabecera departamental— los registros fueron de apenas 49 mm en el centro y 35 mm en el Puesto Difunta Correa sobre Ruta 510, mientras que en Los Baldecitos se midieron solo 15 mm. Algunas estaciones no aportaron datos debido a que se encontraban sin medición.

Desde el municipio aclararon que los valores publicados corresponden a registros puntuales, por lo que pueden no coincidir con otras mediciones cercanas, incluso dentro de una misma zona, debido a la dinámica propia de las lluvias estivales.

Caminos afectados y advertencias a la población

El impacto de las precipitaciones se hizo sentir con fuerza en la red vial. Desde la Municipalidad informaron que los caminos hacia Sierras de Chávez, Sierras de Elizondo y Sierras de Riveros se encuentran intransitables, como consecuencia del deterioro producido por las lluvias, la presencia de socavones y el arrastre de material.

En cuanto al estado general de las rutas provinciales, se indicó que son transitables con precaución. La RP 510 (Astica–Chucuma), la RP 507 (Los Valencianos) y la RP 523 (Villa San Agustín–La Majadita) presentan sectores comprometidos, con equipos municipales y de Vialidad Provincial trabajando en la zona.

Golpe al turismo, pero ríos revitalizados

Las lluvias también condicionaron el inicio de la temporada turística. Según explicó la semana pasada a DIARIO HUARPE Marcos Carrizo, director de Turismo de Valle Fértil, los primeros días de enero habían comenzado con un balance alentador. “El fin de semana del 3 y 4 de enero fue realmente lindo, con buen movimiento desde el jueves”, recordó.

Sin embargo, las precipitaciones intensas anegaron caminos y afectaron el acceso al Parque Provincial Ischigualasto y al casco urbano, lo que derivó en cancelaciones de reservas y en turistas que no lograron llegar al departamento. Pese a este escenario, Carrizo destacó un aspecto positivo: la reactivación de los ríos, uno de los principales atractivos naturales del Valle, lo que renueva las expectativas para esta semana y la segunda quincena del mes.

Operativos y asistencia en zonas afectadas

Tras el temporal y los datos de los pronósticos de esta semana que anuncian más lluvias, el intendente Mario Riveros, junto al secretario de Obras Cristian Riofrío y equipos municipales, supervisaron los trabajos que se realizan en ríos y badenes de la Ruta 510. Una de las zonas más comprometidas fue Baldes del Sur de Chucuma, donde las autoridades lograron ingresar para dialogar con los vecinos y coordinar tareas de asistencia y reparación.

Del operativo participaron también personal del Hospital Dr. Alejandro Albarracín, Desarrollo Humano, la empresa eléctrica Conelci y el cura párroco Alfredo Quero, quienes brindaron apoyo a las familias afectadas. En las próximas horas continuarán los trabajos en Baldes del Sur, Baldes de Funes y en los caminos hacia Sierras de Chávez y Riveros, mientras el municipio mantiene activo el monitoreo de las lluvias en todo el departamento.