El Arzobispado de Córdoba confirmó este miércoles el apartamiento preventivo del sacerdote Alejandro Nicola, quien es investigado en una causa judicial por presuntos abusos sexuales contra niños y niñas del jardín de infantes “Niño Dios”, en Villa Carlos Paz.

La decisión fue comunicada oficialmente por el arzobispo Ángel Sixto Rossi, quien informó que el religioso “tomará distancia momentáneamente del ámbito escolar” mientras avanza la investigación judicial.

La causa es investigada por la fiscal Jorgelina Gómez, titular de la Fiscalía de Instrucción N°3 de Villa Carlos Paz, donde ya fueron unificadas cuatro denuncias vinculadas a presuntos delitos contra la integridad sexual de menores que asistían al establecimiento educativo parroquial.

El caso tomó notoriedad pública luego de que familiares de alumnos realizaran movilizaciones bajo consignas como “Las infancias sí se cuidan” y “El silencio no protege”, reclamando avances en la investigación y cuestionando que el sacerdote continuara vinculado a la institución.

Según trascendió, una de las primeras denuncias fue presentada el año pasado por la madre de una niña de cuatro años, quien aseguró haber detectado signos compatibles con abuso. Con el correr de los meses se sumaron nuevos testimonios y otras familias realizaron presentaciones judiciales

En comunicados previos, el Arzobispado y la Junta Arquidiocesana de Educación Católica (JAEC) habían señalado que no existían imputaciones formales notificadas contra integrantes de la institución, aunque remarcaron que se activaron protocolos internos de prevención y cuidado de menores.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa y las familias reclaman celeridad para esclarecer los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades.