Acto por el Holocausto: Orrego llamó a la convivencia

En un acto cargado de simbolismo y reflexión, el gobernador Marcelo Orrego participó de la conmemoración por el Día del Holocausto y el 83º aniversario del Levantamiento del Gueto de Varsovia, una fecha que invita a mantener viva la memoria y a reforzar el compromiso contra el odio y la discriminación.

La actividad se desarrolló en el monumento a la Shoah, ubicado en la intersección de Avenida Ignacio de la Roza y España, y contó con la presencia de autoridades provinciales, representantes religiosos, instituciones educativas, miembros de la comunidad judía e invitados especiales.

Durante su intervención, Orrego puso el foco en la necesidad de sostener la memoria histórica como una herramienta para evitar que hechos de tal magnitud vuelvan a repetirse. “Es un compromiso con el pasado y con el futuro, donde millones de judíos murieron por el exterminio y no puede volver a pasar”, expresó.

En esa línea, el mandatario destacó el valor de la convivencia en la provincia y remarcó que San Juan es un ejemplo de respeto entre credos. “Debemos destacar que San Juan es un lugar donde podemos vivir con distintos credos para vivir en paz”, afirmó, al subrayar la importancia del diálogo interreligioso.

El gobernador también agradeció la participación del periodista Alfredo Leuco, quien estuvo presente en el acto en el marco de su visita a la provincia. Orrego lo definió como “un pensador” y resaltó su vínculo personal con la historia del pueblo judío, al recordar que su familia fue víctima del antisemitismo.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Israelita de Beneficencia, Iaron Goransky, aportó una mirada que vinculó el pasado con los desafíos actuales. En su discurso, hizo referencia a las consecuencias del Holocausto y a los conflictos vigentes en Medio Oriente, al tiempo que remarcó la importancia de la existencia del Estado de Israel como garantía de protección para el pueblo judío.

Asimismo, destacó el rol de San Juan como un espacio de convivencia pacífica entre distintas religiones, al compartir experiencias con la Iglesia Católica y otras comunidades. En ese sentido, advirtió que el verdadero desafío actual radica en enfrentar el extremismo y las posturas radicalizadas, más allá de diferencias culturales o religiosas.

El acto cerró con un mensaje de esperanza y un llamado a la construcción de una sociedad basada en el respeto y la paz. La conmemoración no solo sirvió para recordar a las víctimas del Holocausto, sino también para reafirmar el compromiso colectivo de promover la tolerancia, el diálogo y la defensa de los derechos humanos.

En un contexto global atravesado por tensiones y conflictos, la jornada en San Juan dejó un mensaje claro: la memoria no es solo un ejercicio del pasado, sino una herramienta fundamental para construir un futuro más justo y libre de violencia.