La situación que atraviesan las instituciones escolares frente al impacto de las redes sociales y los desafíos que circulan en la red provocó preocupación en San Juan. Ante esto, la ministra de Educación de San Juan, Silvia Fuentes, habló con DIARIO HUARPE y destacó que realizarán una jornada para concientizar sobre el bullying y también se refirió sobre el uso responsable de redes sociales.

"Nosotros no solamente nos quedamos con que es un reto viral, intervenimos también. Por eso, también quiero anunciarles que la semana que viene vamos a tener una jornada que ya estaba prevista, que era de bullying, el día jueves de la próxima semana. Vamos a introducir este tema con taller, para que puedan intervenir todos los estudiantes, y podamos hacer entre todos la escuela que queremos. Por supuesto, educar para la paz, que es nuestra función", explicó la funcionaria.

El rol de la familia y el dispositivo

Al ser consultada sobre el acceso de los menores a la tecnología y la posibilidad de prohibir ciertas aplicaciones como TikTok, Fuentes apeló a la educación y al rol de los tutores: "Nosotros como Ministerio de Educación tenemos que educar en el uso responsable, tanto de celulares, de redes, por eso también estamos trabajando con el Ministerio Público Fiscal. En este caso, con el Fiscal General de la provincia, Guillermo Baigorrí, se trabaja en un dispositivo que va a dar en el mes de mayo, que tiene que ver con el grooming también".

Sobre la tenencia de los equipos, la ministra fue tajante: "Hoy por hoy la responsabilidad del celular, en este caso de los chicos que nosotros tenemos en las escuelas, es responsabilidad del papá. El celular está en nombre de alguien, de un mayor que se lo da a un menor, esto es como la llave del auto, le estamos dando una herramienta, un arma, que puede ser cualquier situación con ella, pero esta responsabilidad por supuesto la tiene la familia".

El celular en el aula y la IA

Respecto a la dinámica dentro del salón, Fuentes destacó el papel del docente frente a las nuevas tecnologías: "Entendemos que hay un liderazgo pedagógico de un docente que al entrar a la clase dice en esta hora se usa el celular o en esta hora no se usa el celular, y el niño sabe la sanción que tiene en su contrato de convivencia".

Además, se refirió al desafío que representa la Inteligencia Artificial: "Sabemos cuando un niño nos hace una guía o un informe con la IA, bueno, todo eso también se están tomando medidas, también estamos capacitando a nuestros docentes en esto para que puedan tener esta herramienta también y entender que la escuela va caminando a cambiar un montón de situaciones que tienen que ver con los contenidos".

El cronograma para la próxima semana

Sobre la continuidad de las clases y la seguridad en los edificios escolares, la ministra llevó tranquilidad a los padres. "Dios quiera que no, no debe ser así, yo creo que también genera mucho miedo para los chicos que llegan a la escuela y se encuentran con un policía, también hay policías de civil, quiero transmitirlo", señaló respecto a la custodia policial.

Finalmente, adelantó que el lunes se buscará normalizar la situación mediante el diálogo: "Específicamente, la idea es que llegue una nota a los papás diciéndoles la situación, lo que se ha dado para que puedan conversar con los chicos". "Seguramente van a involucrar a nuestros estudiantes, más que nada para esto, para que desde ellos, desde su papel de alumnos, puedan también salir las soluciones para que tengamos un ambiente seguro para todos", concluyó.