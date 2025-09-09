La Tarjeta Alimentar continúa siendo un apoyo fundamental para numerosas familias que dependen de este beneficio mensual. Desde ANSES, se enfatiza la necesidad de mantener los datos personales actualizados para evitar retrasos o cortes en los pagos.

Con la llegada de septiembre de 2025, crece la preocupación entre los beneficiarios por garantizar que el cobro se realice sin inconvenientes. Por ello, quienes hayan cambiado de domicilio, número telefónico o la composición de su grupo familiar deben actualizar su información para seguir percibiendo el beneficio.

Pasos para actualizar los datos

El trámite puede efectuarse de forma online siguiendo estas indicaciones: primero, ingresar a “Mi ANSES” utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Luego, dirigirse a la sección “Información Personal” y seleccionar “Domicilio y datos de contacto” para verificar y modificar la información si es necesario.

También es posible realizar la actualización desde la aplicación móvil, eligiendo la opción “Modificar datos”. En caso de detectar datos incorrectos o desactualizados, se puede iniciar una Atención Virtual con CUIL y Clave. Allí, el usuario debe seleccionar “Solicitar modificación de datos personales y/o grupo familiar” y adjuntar la documentación requerida en formato digital.

Alternativamente, quienes prefieran el contacto presencial pueden acudir a las oficinas de ANSES sin necesidad de sacar turno previo, llevando el DNI y la partida de nacimiento de los hijos para realizar la actualización.

Quiénes acceden a la Tarjeta Alimentar

El beneficio está destinado a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) con hijos hasta 17 años, y a mujeres embarazadas a partir del tercer mes que perciban la Asignación por Embarazo. Además, incluye a quienes reciben AUH por hijos con discapacidad sin límite de edad, y a madres de siete hijos que cobran la Pensión No Contributiva.

ANSES insiste en que mantener la información al día es la mejor forma de asegurar que el apoyo económico llegue sin interrupciones y en tiempo y forma, especialmente en meses críticos como septiembre.