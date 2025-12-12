La Brigada de Investigación Central logró detener a un conocido delincuente de 33 años, identificado como “El Negro” Clavel. Este era intensamente buscado por una serie de delitos cometidos en menos de una semana y por su extenso prontuario vinculado a robos contra la propiedad y las personas.

El delincuente sustrajo una PC y diferentes elementos de la UNSJ.

Según información policial, el hecho más grave tuvo lugar el pasado 9 de diciembre, cuando Clavel ingresó al Instituto de Investigaciones Minerales de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ). Allí sustrajo una computadora completa valuada en 23 millones de pesos, además de otros implementos electrónicos y material de oficina.

Tras diversas tareas investigativas, como el análisis de cámaras de seguridad y relevamientos, los efectivos lograron establecer la autoría delictiva de Clavel en este hecho y en otros dos robos cometidos días después. En uno de ellos, sustrajo una bicicleta marca Top Mega de las cocheras del edificio Torres del Sol. En otro episodio, ingresó al local Elegante, en la Galería Estornell, y se llevó un teléfono celular del comercio.

Con los elementos de prueba reunidos y la identidad del sospechoso confirmada, la Policía montó un operativo que culminó con su aprehensión. Desde la Brigada destacaron que el detenido presenta un amplio historial delictivo. Clavel quedó a disposición de la Justicia, que ahora deberá avanzar con la imputación formal por los tres hechos que se le atribuyen.