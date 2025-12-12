Caputo anunció el ingreso de Filo del Sol y Josemaría al RIGI

En lo que podría ser un punto de inflexión para el sector, el Gobierno nacional anunció el inicio del trámite para la que calificó como la “inversión extranjera directa minera más grande de la historia” del país. Los gigantes globales BHP (australiana) y Lundin Mining (canadiense) solicitaron formalmente su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para desarrollar el proyecto minero Vicuña, que agrupa los yacimientos de cobre, oro y plata Josemaría y Filo del Sol, ubicados en San Juan.

El anuncio lo realizó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de su cuenta en la red social X. “Vicuña es un gigantesco proyecto de cobre, oro y plata en la provincia de San Juan”, escribió el titular del Palacio de Hacienda, y destacó que el ingreso al régimen compromete “inversiones aceleradas por al menos 2.000 millones de dólares en los primeros 2 años desde su aprobación”.

Publicidad

Un marco privilegiado para un proyecto de décadas

La solicitud de las compañías no es para el RIGI convencional, sino para una categoría especial: Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo (PEELP). Este esquema ofrece beneficios extendidos, con un plazo de estabilidad fiscal de 40 años (en lugar de 30), y permite una repatriación de ingresos y exenciones de derechos de exportación en plazos más cortos. Este marco busca adecuarse a proyectos de escala extraordinaria, intensivos en capital y con un horizonte de vida útil de varias décadas.

“Presentar la solicitud de RIGI PEELP para Vicuña es un paso importante para posicionar el proyecto para el éxito a largo plazo. El marco del RIGI brinda un entorno de inversión estable que se adapta muy bien a la escala, intensidad de capital y potencial de varias décadas del Proyecto Vicuña”, afirmó Jack Lundin, presidente y CEO de Lundin Mining.

Publicidad

La unión hace la fuerza: la creación de Vicuña Corp.

El proyecto Vicuña es el resultado de una alianza estratégica y multimillonaria entre BHP y Lundin Mining, formalizada a mediados de 2024. Tras adquirir en conjunto la empresa Filo Corp. (dueña del proyecto Filo del Sol) por unos USD 2.950 millones, ambas compañías crearon la sociedad Vicuña Corp. BHP también compró el 50% del proyecto Josemaría, que pertenecía a Lundin, por USD 690 millones.

Desde la nueva empresa conjunta, expresaron que el objetivo es impulsar una inversión gradual y sostenida, con potencial para generar empleo, dinamizar la economía local y ampliar la cadena de valor minera en San Juan. “Nuestra solicitud al RIGI refleja tanto la magnitud de la inversión requerida como nuestra confianza en Argentina como socio de largo plazo”, aseguró Ron Hochstein, CEO de Vicuña Corp.

Publicidad

Aunque el yacimiento Filo del Sol es binacional (se extiende entre San Juan y la región de Atacama en Chile), las inversiones asociadas al RIGI se concentrarán íntegramente en el lado argentino. La presentación de un informe técnico integrado detallado está prevista para el primer trimestre de 2026, lo que marcará el próximo hito en el desarrollo de este proyecto que aspira a transformar el perfil productivo de la región.