Un brutal episodio de inseguridad conmocionó a Río Cuarto, en Córdoba, cuando una jubilada que trabaja ocasionalmente como tarotista y su esposo fueron atacados salvajemente por tres delincuentes que ingresaron a su vivienda simulando interés por una lectura de cartas. Lo que comenzó como una consulta espiritual terminó convirtiéndose en un violento robo cargado de golpes, amenazas y extrema crueldad.

Según relató la víctima al medio local Puntal, la banda, compuesta por dos hombres y una mujer, llegó hasta su casa asegurando que tenía un turno pactado. Apenas abrió la puerta, los tres intrusos se abalanzaron sobre la mujer y comenzaron a golpearla sin piedad. “La mina me pegó puñetes en la cara. Me empezó a hurgar todo pidiéndome oro. Yo les repetía que no tenía nada. Me dijo: ‘No me hagas enojar porque te la mato’”, contó la tarotista aún en shock.

Mientras la mujer era agredida, otro de los delincuentes redujo a su esposo y lo ató con un cable. Según la denuncia, los ladrones vaciaron cajones, revisaron muebles y recorrieron cada rincón de la vivienda buscando dinero y objetos de valor. El objetivo principal parecía ser encontrar oro, pero finalmente se llevaron efectivo, teléfonos celulares, una computadora, relojes, pertenencias personales y hasta la mochila de una clienta que había pasado por el lugar.

Antes de escapar, la banda incluso tomó una botella de whisky importado que encontraron en un mueble del living, completando el saqueo. La pareja quedó golpeada, atada y aterrorizada tras el ataque. La Policía investiga la identidad de los agresores, que habrían actuado con información previa sobre la actividad esotérica de la mujer. Hasta el momento no hay detenidos.

