Luciana Salazar de novia con Ramiro Marra: cómo comenzó el romance

La posibilidad del nacimiento de un "nuevo romance explosivo" entre Luciana Salazar y el político Ramiro Marra se ha convertido en una bomba mediática. Estos rumores surgen en medio de los conflictos ya conocidos de Luli con Martín Redrado.

La información sobre el acercamiento fue revelada en el programa Intrusos (América Tv). Paula Varela fue la encargada de dar los detalles de un encuentro casual en un restaurante, caracterizado por las risas y la "buena onda". Según los reportes, Ramiro Marra, quien dejó el espacio de La Libertad Avanza hace un tiempo, se acercó a la mesa de Luciana, quien estaba acompañada por una amiga, en un local gastronómico donde se llevaba a cabo un evento concurrido por famosos.

El ambiente era inconfundible, ya que "Las risotadas se escucharon en todo el salón. Los contactos se los han pasado, hablaron mucho, no se despegaban", detalló Paula Varela. La periodista aseguró que el suceso fue presenciado por muchas personas, afirmando que "A ella no la quise ni llamar porque no quería que me desmienta, esto no lo puede desmentir igual porque lo vio un montón de gente".

A pesar de que el encuentro terminó sin que la pareja se retirara junta, la conexión fue inmediata. Lussich destacó la importancia de la interacción: "No se fueron juntos, se pasaron contactos en el restaurante Osaka y se empezaron a seguir en redes son Luciana Salazar y Ramiro Marra". Esta acción en redes sociales sirvió como confirmación del interés mutuo, dado que al principio no se seguían. Varela corroboró este dato, señalando que "Anoche me fijé y no se seguían en redes. Y oh casualidad lo volví a chequear esta mañana y sí, se empezaron a seguir en las redes".