Una esteticista se hizo pasar por abogada y jueza y estafó a un hombre

La mentira elaborada por Micaela Vega Ante, una esteticista de 29 años oriunda de Pocito, fue de grandes proporciones a pesar de que el perjuicio económico contra el denunciante fue mínimo, ascendiendo a tan solo $50.000.

El caso de estafa, relatado por los ayudantes fiscales Maximiliano Yanzón y Nicolás Zapata, comenzó en abril de 2024, después de que Julio Fernández Salinas protagonizara un siniestro vial. Un familiar le recomendó contactar a Vega, asegurándole que era abogada y podía brindarle asistencia jurídica. Vega Ante aceptó ser su asesora y solicitó honorarios por $80.000, de los cuales Fernández Salinas le pagó $50.000.

A partir de ese momento, la acusada comenzó a enviar documentos falsos, incluyendo informes falsificados del Banco San Juan, resoluciones donde afirmaba haber trabajado como defensora oficial, y otros engaños. Incluso envió fotografías de un “acta de audiencia” que portaba el logo del Poder Judicial e indicaba “Número de Expediente - López/Fernández - Daños y perjuicios”.

El engaño escaló cuando, a mediados de 2025, Vega informó al denunciante que supuestamente la resolución judicial había salido a su favor. La imputada le hizo creer que el presunto juez civil Fernando Bueno de la Cruz resolvía que el Estado debía pagarle una indemnización de $8.000.000. Este fallo venía acompañado de documentación bancaria apócrifa.

En realidad, Vega se hizo pasar no solo por abogada, sino también por un juez civil, utilizando el nombre de Fernando Bueno de la Cruz, quien es un reconocido abogado penalista en la provincia. Para llevar a cabo su ardid, la esteticista utilizaba diferentes líneas telefónicas, y la fiscalía comprobó que llegó a usar la línea de su abuela para hacerse pasar por el magistrado.

La farsa llegó a su evento cúlmine cerca del 10 de julio, fecha en la que supuestamente se realizaría el pago de la indemnización. Fernández Salinas, que estaba entusiasmado por la noticia, esperó hasta que le llegó una notificación inusual. El supuesto juez Fernando Bueno de la Cruz le escribió para informarle que habría un retraso en el depósito del dinero porque debía ser hospitalizado de urgencia en Buenos Aires tras haber recibido una herida cortopunzante.

Recién en ese momento, Fernández Salinas sospechó que era víctima de un engaño. Al comunicarse con el Foro de Abogados de la provincia, le confirmaron que Fernando Bueno de la Cruz es abogado, pero no juez, y que el número de matrícula que Vega le había dado pertenecía a otra persona.

Un dato relevante en la investigación es que el letrado Fernando Bueno de la Cruz manifestó, tras tomarle una testimonial, que sí conoce a Vega, detallando que defendió al hermano de la acusada por una causa federal.

Vega Ante llegó detenida a su audiencia judicial este último jueves, pero recuperó la libertad tras la resolución del juez de Garantías Federico Rodríguez, quien la imputó por el delito de estafa. La fiscalía había solicitado que quedara con prisión preventiva, argumentando que la mujer podría entorpecer la investigación, y requirió un plazo de 12 meses para investigar. Sin embargo, la defensa, a cargo de Franco Vázquez, se negó a los hechos y a lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal (MPF), e informó al juez que esta causa se trató en la Unidad de Soluciones Alternativas (USA) y que, en una audiencia el 5 de noviembre, Vega ya estaba dispuesta a devolver el dinero.