Nicole Neumann le hará una fiesta de 15 paralela a su hija tras no ser invitada a la de Cubero

La tensa "guerra sin cuartel" entre Nicole Neumann y Fabián Cubero parece lejos de concluir. El último punto de discordia gira en torno a la celebración de los 15 años de su hija, Allegra Cubero. A pesar de que existía un arreglo previo en el que Cubero se haría cargo de la fiesta y Neumann del viaje, la modelo confirmó que está dispuesta a hacer ambas cosas.

El conflicto se intensificó luego de que Neumann manifestara públicamente que Allegra le había solicitado "unir las familias" y que, aunque ella está dispuesta a hacerlo, la negativa provendría de la "otra parte".

En medio de esta situación, Neumann visitó el programa La Casa Streaming y fue consultada sobre los preparativos, después de que Juli Poggio le preguntara si Allegra, que tiene 14 años, haría una fiesta.

La respuesta de la modelo fue categórica, dando a entender que los planes exceden el arreglo inicial: "Siii, re. Obvio, todo. Estamos a full. No puedo contar nada porque no me deja, porque sino los amigos ya saben todas las sorpresas".

Neumann procedió a detallar algunos aspectos de la organización de la celebración paralela que está impulsando. La modelo confirmó que ya están trabajando en la indumentaria de la quinceañera y brindó detalles sobre el diseñador a cargo: “Estamos armando una fiesta re linda, estamos con el vestido, con Laurencio Adot, así que ahora tenemos la prueba de su vestido, y todas las sorpresas".