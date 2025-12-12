Celos por un menor, la causa del ataque a puñaladas en el Barrio La Estación

La violencia irrumpió con crudeza en el barrio La Estación de Rawson, dejando al descubierto una trama de celos y conflictos sentimentales que terminó en un ataque brutal. Brisa Milagros Flores, una joven de 19 años madre de una niña de dos, fue formalmente imputada este jueves por el delito de tentativa de homicidio, luego de asestar más de diez puñaladas a otra mujer, identificada como Narváez, en un hecho que fue registrado en video y se viralizó en redes sociales.

Durante la audiencia de formalización, la Fiscalía desentrañó el móvil del violento episodio ocurrido el pasado 17 de noviembre: una disputa por un joven de 17 años, quien es expareja de Flores y padre de su hija. Según la investigación fiscal, la imputada estaba convencida de que la víctima, Narváez, estaba embarazada de este adolescente, lo que habría desatado una escalada de amenazas previas a través de redes sociales y discusiones.

El ataque: una emboscada nocturna

Los hechos se precipitaron alrededor de la 1:30 de la madrugada en inmediaciones de la calle Frías. Narváez caminaba con una amiga cuando fue interceptada por tres chicas, dos de ellas menores de edad, con quienes mantenía conflictos previos. Tras un cruce de palabras y luego de que las menores la empujaran al suelo, Brisa Flores apareció por detrás armada con un cuchillo y la atacó por la espalda, según la reconstrucción de la Fiscalía.

La víctima recibió más de diez puñaladas, varias de ellas de gravedad, que requirieron su traslado urgente al hospital, donde logró salvar su vida tras una intervención médica crítica.

La fuga y la captura

Tras el ataque, Flores se dio a la fuga y permaneció 23 días prófuga. La búsqueda, supervisada por el fiscal José Plaza y ejecutada por la Brigada de la UFI Genérica, culminó este miércoles 10 de diciembre, cuando la joven fue localizada y detenida en la casa de su abuela, en el mismo departamento de Rawson.

La investigación también recogió testimonios que indican que el conflicto era de larga data. Una vecina declaró que, días antes del ataque, familiares de Flores habrían advertido que estaban "buscando el paradero" de Narváez para "amarrarla", generando un fuerte temor en la víctima. La amiga que la acompañaba la noche del hecho confirmó haber recibido mensajes agresivos previos.

La situación legal de la acusada

El juez de garantías, Mariano Carrera, dictó la prisión domiciliaria por dos meses para Flores, bajo control de tobillera electrónica, atendiendo a sus responsabilidades como madre a cargo de una niña pequeña. Sin embargo, la medida es provisoria mientras avanza la investigación.

Por su parte, la víctima, Narváez, declaró que su relación con el joven de 17 años había terminado hacía dos meses porque él estaba "por mal camino", involucrado en hechos delictivos, y que decidió alejarse porque "solo le traía problemas".

La causa continuará su curso con la recolección de pruebas contundentes: el video del ataque, el detallado informe médico sobre las heridas y los testimonios de los testigos. La Fiscalía sostiene que este es un claro caso donde un conflicto sentimental atravesado por celos desembocó en un acto de violencia extrema, dejando a una joven al borde de la muerte y a otra enfrentando una posible condena a prisión efectiva.