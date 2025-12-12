La divisional A de futsal vivió un episodio lamentable durante el encuentro entre Alianza y Barrio Rivadavia por los cuartos de final, cuando el jugador Marcos Landa escupió a la árbitra Daniela Yevcin en pleno desarrollo del partido. El hecho generó indignación en el ámbito deportivo local y derivó en un fuerte comunicado de la Asociación Civil Árbitros de Fútbol (ACAF).

Según relataron testigos presentes en el estadio, Landa, un reconocido jugador de la disciplina, reaccionó de manera violenta ante la determinación arbitral de expulsarlo y escupió directamente a Yevcin, en un acto considerado degradante y absolutamente fuera de los límites deportivos. La árbitra, visiblemente afectada, continuó con el encuentro, que terminó con victoria de Alianza por 7-2 sobre Barrio Rivadavia.

Frente a lo sucedido, ACAF manifestó su repudio mediante un comunicado: “La Asociación Civil Árbitros de Fútbol (ACAF) repudia enérgicamente todo acto de violencia, tanto verbal como física y de contacto degradante, como el escupir, que se haya ejercido contra la árbitro mujer Daniela Yevcin. Es inaceptable que se toleren comportamientos de esta naturaleza, más aún cuando se dirigen a una mujer que está ejerciendo su función de manera profesional. Exigimos que se tomen medidas efectivas para prevenir y sancionar estos actos de violencia, y que se brinde el apoyo necesario a nuestra compañera”.

El caso será expuesto ante las autoridades de la liga, que podrían aplicar duras sanciones al jugador involucrado. Mientras tanto, el incidente volvió a encender el debate sobre la violencia en el deporte amateur y la necesidad de reforzar el respeto hacia los árbitros, especialmente en ligas donde los episodios de agresión se han vuelto frecuentes.