San Martín ha oficializado un movimiento estratégico en su zaga de cara a su retorno a la Primera Nacional. El club verdinegro sumará a sus filas a Federico Murillo, un lateral derecho que aportará tanto experiencia como solidez al esquema táctico.

Murillo, de 28 años y oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, arriba al club de Concepción como una de las primeras apuestas del nuevo cuerpo técnico. Este refuerzo busca explícitamente fortalecer la banda derecha y aportar solidez y recorrido al equipo que se prepara para la nueva temporada.

El defensor, que registra una estatura de 1,78 metros, cuenta con una vasta trayectoria dentro de la categoría. Su última camiseta fue la de San Martín de Tucumán, un paso relevante donde fue dirigido precisamente por Ariel Martos. Martos, quien hace solo unos días se convirtió en el nuevo técnico verdinegro, conoce perfectamente las capacidades del lateral.

Antes de su ciclo en el Santo tucumano, Murillo también vistió las camisetas de Flandria y Ferro Carril Oeste, acumulando así valiosa experiencia en diversos clubes de la Primera Nacional. El periodista Cristofer Díaz fue quien brindó los detalles sobre la incorporación de Murillo al plantel de San Juan.