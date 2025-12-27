La familia de Angelina, la niña de 12 años que fue alcanzada por una bala perdida en Morón mientras festejaban la Navidad, reveló detalles sobre cómo sigue su salud, en medio de la investigación que busca esclarecer el origen de los disparos.

Según explicaron sus padres, la niña permanece internada en terapia intensiva en el Sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía tras haber sido trasladada desde el Hospital San Juan de Dios debido a la gravedad de la lesión, que comprometió su cabeza.

En el parte brindado por la familia, se informó que Angelina continúa bajo observación médica constante y que su cuadro es estable dentro de lo crítico, aunque sigue enfrentando un proceso de recuperación complejo debido al impacto del proyectil alojado en su cráneo.

Los padres destacaron que los médicos a cargo continúan realizando estudios y pericias especializadas para evaluar los efectos neurológicos y posibles secuelas a medida que progresa su recuperación, y que cada día representa un avance tras el serio episodio vivido en la madrugada del 25 de diciembre.

Asimismo, la familia agradeció el apoyo y las muestras de solidaridad recibidas tanto en redes sociales como en su entorno cercano, y remarcó que seguirán junto a la niña durante todo el proceso, apelando a la fuerza y esperanza de la comunidad para acompañar cada paso de la recuperación.

La causa está siendo investigada por la UFI N°3 de Morón, que trabaja en esclarecer el origen de los disparos y la posible identificación de responsables, mientras que la atención médica sigue siendo prioritaria para garantizar la mejor evolución posible de Angelina tras este trágico accidente.