En una extensa jornada que comenzó a las 11 de la mañana y se extendió hasta pasadas las 22:30, el Senado de la Nación sancionó la reforma laboral y le dio al oficialismo uno de sus triunfos parlamentarios más importantes desde el inicio de la gestión de La Libertad Avanza.

Asi votaron los senadores la aprobación de la reforma laboral de Milei. (Foto captura de video)

La votación final fue de 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, números que consolidaron el respaldo de bloques aliados al proyecto promovido por el Ejecutivo.

Publicidad

Con este resultado, el Gobierno cierra las sesiones extraordinarias con todas las reformas clave que había impulsado aprobadas y se prepara para el inicio del período ordinario, donde buscará avanzar con nuevas iniciativas.

También se aprobó la Reforma Penal Juvenil

Horas antes, el oficialismo había conseguido otro respaldo clave: la aprobación de la Reforma Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. Ese proyecto fue aprobado con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, también tras un intenso debate.

Publicidad

Las denuncias por cambios de último momento

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando el senador kirchnerista Mariano Recalde intentó que el proyecto de reforma laboral regresara a comisión. En su moción de orden, el legislador denunció que el oficialismo había introducido 57 modificaciones de último momento sobre un texto que ya contaba con 219 artículos.

“En las últimas horas llegó la versión número 5, con 57 artículos modificados. Y de las modificaciones, ninguna es de las que pedíamos nosotros”, cuestionó. Además, remarcó que el proyecto “modifica 28 leyes y deroga 11 leyes” y lo calificó como una norma “gigante, monstruosa” tratada “de manera exprés, sin discusiones ni escucha”.

Publicidad

Pese al planteo, la mayoría rechazó la moción y el debate continuó en el recinto.

Fuerte cruce entre Villarruel y Nadia Márquez

Durante la exposición de Recalde, se produjo otro momento de tensión cuando la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, interrumpió el debate para advertir a la senadora neuquina Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, que no podía permitir el ingreso al recinto de personas que no fueran senadores o autoridades parlamentarias.

El señalamiento se dio luego de que el diputado Guillermo Montenegro ingresara para saludar a legisladores oficialistas. Cuando Márquez intentó explicar la situación, Villarruel le negó la palabra para devolverle el tiempo a Recalde. La tensión escaló y la senadora libertaria le gritó: “¡Mentirosa!”.

“Senadora, ubíquese”, respondió la vicepresidenta, dando por cerrado el intercambio.

Un cierre con saldo positivo para el oficialismo

Con la reforma laboral ya convertida en ley y la Reforma Penal Juvenil aprobada, La Libertad Avanza consiguió concretar las principales iniciativas que había impulsado en extraordinarias.

El oficialismo ahora apunta al inicio del período legislativo ordinario, con la expectativa de mantener el respaldo de bloques aliados para avanzar con nuevas reformas estructurales en el Congreso.