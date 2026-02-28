El DT argentino, actualmente al frente del Deportivo Alavés en LaLiga, fue nuevamente consultado sobre su potencial llegada a River tras la salida de Gallardo. Aunque afirmó que nadie de River lo contactó ni a él ni a su representante, su respuesta incluyó un gesto que muchos interpretan como un guiño: aseguró que valorararía una oferta si le llegara de forma oficial.

En conferencia de prensa, Coudet comparó a River con gigantes europeos como Real Madrid o Barcelona, subrayando que ser considerado candidato es “un orgullo” para cualquier entrenador, aunque reiteró que no hubo comunicación formal por parte del club.

Más allá de negar contactos, Coudet advirtió que si existiera una situación concreta (como una oferta oficial) se sentaría a hablar con las partes involucradas, incluso con Alavés, club con el que todavía tiene contrato. Ese matiz de “si llega una propuesta, la valoraría” fue lo que muchos tomaron como una puerta abierta a su posible arribo a Núñez.

Tras la despedida de Marcelo Gallardo, la dirigencia millonaria busca un sucesor y Coudet figura entre los principales candidatos según distintos medios. A pesar de los esfuerzos por negar rumores, dirigentes y fanáticos mantienen fuerte expectativa de que el “Chacho” pueda asumir el cargo si se formaliza la negociación.

Además, versiones de algunos diarios señalan que el representante de Coudet sí habría recibido un primer contacto informal desde River para evaluar posibilidades, aunque estos datos no han sido confirmados oficialmente por el DT.

Mientras los rumores crecen en Argentina, Coudet sigue al frente de Alavés, que lucha por la permanencia en LaLiga. Su enfoque está puesto en los próximos compromisos con la vista puesta en mantener al equipo en la máxima categoría de España.