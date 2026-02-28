Crece la preocupación por la salud de Antonito, hijo de Luis Ventura, luego de que sufriera un golpe significativo en la cabeza en un accidente que obligó a su inmediato traslado a un centro médico para recibir atención especializada.

Fuentes cercanas a la familia informaron que el joven fue evaluado por el equipo médico, se le realizaron estudios neurológicos y se encuentra bajo observación continuada para descartar complicaciones relacionadas con el impacto.

Publicidad

Aunque aún no se difundieron todos los detalles sobre el momento exacto del accidente, se supo que el golpe ocurrió cuando Antonito realizaba una actividad cotidiana que terminó en un percance y provocó lesiones en su cabeza. La familia y su entorno confirmaron que se actuó de inmediato para garantizar su atención médica.

Debido a la situación, allegados señalaron que Luis Ventura se mantuvo junto a su hijo en el hospital, acompañándolo durante las evaluaciones y tratamientos iniciales, aguardando los resultados de los estudios más profundos.

Publicidad

Desde que se conoció la noticia, amigos, colegas y figuras del ambiente artístico y periodístico expresaron mensajes de apoyo y buenos deseos en redes sociales y contactos personales, deseando una pronta recuperación para Antonito y acompañando a la familia en este momento delicado.