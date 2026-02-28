Los bocados de zucchini combinan la jugosidad de la verdura con ingredientes simples, logrando una preparación sabrosa y baja en calorías. Según la receta, cada porción tiene alrededor de 180 calorías, lo que los hace perfectos para una comida balanceada o una merienda ligera.

Hierbas frescas o secas (opcional) *(Las cantidades dependen de la cantidad que quieras preparar; seguir proporción básica zucchini:huevo:pan rallado ayuda a mantener textura y calorías).

Rallar el zucchini: Lavá y rallá los zucchinis. Colocalos en un colador, exprimí el exceso de líquido con la ayuda de una cuchara o con las manos para que los bocados no queden húmedos.

Mezclar ingredientes: En un bol, combiná el zucchini exprimido con huevo, pan rallado integral, queso rallado, sal, pimienta y las hierbas que prefieras (como orégano o perejil). Mezclá hasta integrar.

Formar los bocados: Con las manos o con dos cucharas, tomá porciones de la mezcla y formá pequeñas bolitas o tortitas del tamaño deseado.

Cocción: Calentá una sartén antiadherente con un chorrito de aceite de oliva a fuego medio. Colocá los bocados y cociná 3–4 minutos por lado o hasta que estén dorados y firmes.