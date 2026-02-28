Sociedad > Comida saludable
Cómo preparar bocados de zucchini de 180 calorías por porción
Los bocados de zucchini combinan la jugosidad de la verdura con ingredientes simples, logrando una preparación sabrosa y baja en calorías. Según la receta, cada porción tiene alrededor de 180 calorías, lo que los hace perfectos para una comida balanceada o una merienda ligera.
Ingredientes (para 4 porciones)
Zucchini (calabacín) rallado
Huevo
Pan rallado integral
Queso rallado bajo en grasa
Sal y pimienta
Hierbas frescas o secas (opcional)
*(Las cantidades dependen de la cantidad que quieras preparar; seguir proporción básica zucchini:huevo:pan rallado ayuda a mantener textura y calorías).
Cómo prepararlos en 15 minutos
Rallar el zucchini: Lavá y rallá los zucchinis. Colocalos en un colador, exprimí el exceso de líquido con la ayuda de una cuchara o con las manos para que los bocados no queden húmedos.
Mezclar ingredientes: En un bol, combiná el zucchini exprimido con huevo, pan rallado integral, queso rallado, sal, pimienta y las hierbas que prefieras (como orégano o perejil). Mezclá hasta integrar.
Formar los bocados: Con las manos o con dos cucharas, tomá porciones de la mezcla y formá pequeñas bolitas o tortitas del tamaño deseado.
Cocción: Calentá una sartén antiadherente con un chorrito de aceite de oliva a fuego medio. Colocá los bocados y cociná 3–4 minutos por lado o hasta que estén dorados y firmes.
Servir: Retiralos de la sartén y serví calientes acompañados de una salsa ligera de yogur o de tomate natural.
Consejos para mantenerlos saludables
Usá queso bajo en grasa o reducí la cantidad para ajustar calorías.
Preferí pan rallado integral o avena molida para aumentar la fibra.
Podés hornearlos en vez de freírlos para reducir aún más el uso de aceite (15–18 min a 200 °C, dando vuelta a la mitad).