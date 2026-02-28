Un episodio de extrema tensión quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. En las imágenes se observa a una mujer mayor descender de su vehículo y enfrentar a otro conductor con un cuchillo en la mano, en medio de una discusión de tránsito.

El hecho ocurrió en la vía pública y fue grabado por el propio automovilista involucrado, que captó el momento en que la mujer se acerca de manera agresiva mientras lo increpa.

Durante la discusión, la mujer sostiene el arma blanca y se muestra visiblemente alterada mientras discute con el conductor. El hombre permanece dentro del vehículo mientras registra la escena con su celular.

Las imágenes muestran cómo la situación escala rápidamente y genera un clima de intimidación, lo que despertó preocupación entre quienes vieron el video cuando comenzó a circular en redes.

Tras la difusión del material, numerosos usuarios reclamaron que se investigue el episodio y se le retire la licencia de conducir a la mujer, al considerar que su comportamiento representa un riesgo para otros conductores y peatones.

El caso volvió a poner en debate la violencia vial y las reacciones agresivas que se producen en conflictos de tránsito.