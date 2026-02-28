La Secretaría de Energía volvió a aumentar los impuestos a los combustibles para marzo próximo, sin embargo lo hizo de manera diferida para que dichos incrementos suavicen una mayor aceleración de la inflación.

De este modo, en marzo se implementará una suba parcial tanto del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) como del Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), según fue formalizado mediante el Decreto 116/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial.

En el caso de las naftas sin plomo y virgen, el aumento será de $17,385 en concepto de ICL y de $1,065 por IDC. Para el gasoil, la actualización será de $14,884 por ICL y $1,696 por IDC, contemplando además un diferencial de $8,059 para la Patagonia y otras áreas determinadas.

Sin embargo, la actualización completa de los tributos pendientes de los años 2024 y 2025 se trasladó para el mes de abril. En los considerandos se indica que “el objetivo de diferir estos incrementos es continuar estimulando el crecimiento de la economía mediante un sendero fiscal sostenible”.

La resolución altera lo dispuesto por el Decreto 617/2025, que había fijado la entrada en vigencia de los aumentos pendientes a comienzos de marzo. Así, el Gobierno pretende evitar un mayor impacto en la inflación de marzo, en un rubro cuya suba tiene efecto directo en diversos sectores de la economía.

Esta suba se da en paralelo a la que, posteriormente, las petroleras como YPF y las privadas puedan determinar para los precios de sus combustibles.

En paralelo a la suba que se producirá en los combustibles, el transporte público de colectivos vuelve a encabezar la lista de aumentos para el mes próximo. Las denominadas líneas nacionales, que cruzan el límite entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tendrán un incremento del 7,7% a partir del 16 de marzo, según confirmó la Secretaría de Transporte.

Con SUBE registrada, los valores quedarán así:

0 a 3 km: $700

3 a 6 km: $779,78

6 a 12 km: $839,86

12 a 27 km: $899,99

Más de 27 km: $959,71

Sin SUBE registrada:

Hasta 3 km: $1.113

3 a 6 km: $1.239,85

6 a 12 km: $1.335,38

12 a 27 km: $1.430,98

Más de 27 km: $1.525,94

En paralelo, los colectivos que operan exclusivamente dentro de la Ciudad de Buenos Aires tendrán un aumento del 4,9%:

Hasta 3 km: $681,85

3 a 6 km: $757,64

6 a 12 km: $816,02

12 a 27 km: $874,43

Estas subas se suman al fuerte ajuste aplicado en febrero, cuando las líneas nacionales registraron un salto del 31%.