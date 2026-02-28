La relación entre el entrenador Marcelo Gallardo y parte del plantel de River se habría deteriorado en los últimos meses de su ciclo, hasta el punto de generar una fractura interna que influyó en su decisión de renunciar. Fuentes del entorno del club describen un clima de tensión y desencuentros en decisiones tácticas y de manejo del equipo que terminaron por desgastar el vínculo.

Aunque Gallardo siempre fue respetado por su trayectoria y logros en la historia reciente del club, el desgaste del día a día (en donde conviven resultados irregulares y diferencias sobre la conducción deportiva) habría acelerado la culminación de su ciclo.

Jugadores señalados en la fractura

Según el reporte, algunos jugadores con peso específico en el plantel fueron protagonistas de decisiones o actitudes que habrían desgastado la relación con Gallardo. Entre los nombres mencionados aparece Marcos Acuña. También fueron señalados Paulo Díaz, Fabricio Bustos, Kevin Castaño y el arquero Franco Armani como parte de un grupo que habría quedado enfrentado con el cuerpo técnico. La información, difundida por la mencionada señal deportiva, expone una interna que habría sido determinante en la salida del DT.

Además, se señala que la presión mediática y la exigencia de resultados terminaron por amplificar las discrepancias entre el cuerpo técnico y algunos referentes del equipo.

Parte de la fractura también se atribuye a resultados deportivos irregulares en la temporada en curso, que contrastaron con el altísimo listón histórico de Gallardo en River. Esta pérdida de eficacia generó cuestionamientos tanto desde afuera como desde dentro del vestuario, lo que habría erosionado aún más la confianza mutua entre el técnico y parte del plantel.