San Martín de San Juan consiguió un triunfo fundamental este domingo al vencer 2 a 1 a Almagro en Buenos Aires, por la fecha 14 de la Primera Nacional, un resultado que le permitió meterse en zona de clasificación y tomar aire en un momento clave de la temporada.

El Verdinegro golpeó en momentos determinantes del partido y logró sostener la ventaja en un encuentro que tenía carácter de final anticipada. Nazareno Fúnez abrió el marcador y Leonardo Monje amplió la diferencia para el equipo sanjuanino, que mostró eficacia en ataque y mayor solidez en su funcionamiento.

En el tramo final, Almagro reaccionó y logró descontar a través de Vitale, lo que le puso incertidumbre al cierre. Sin embargo, San Martín resistió la presión del local y se quedó con tres puntos de oro fuera de casa.

El triunfo cobra especial relevancia para el conjunto dirigido por Schiapparelli, que venía de un inicio de temporada irregular, marcado por la salida del entrenador Martos y la falta de una identidad clara de juego. Esta victoria le permite reacomodarse en la tabla y ganar confianza de cara a lo que viene.

Del otro lado, Almagro atraviesa una situación similar en cuanto a resultados, ya que continúa en el último lugar de la Zona B, aunque a corta distancia de sus rivales directos. El Tricolor había llegado con impulso tras vencer a Nueva Chicago, pero no pudo sostener esa recuperación en su casa.

Para San Martín, el resultado no solo significa tres puntos, sino también un envión anímico importante en la pelea por ingresar al Reducido, objetivo central del equipo en esta Primera Nacional.