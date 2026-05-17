El futuro de Pep Guardiola en el Manchester City volvió a quedar en el centro de la escena luego de que crecieran las especulaciones sobre una posible salida del entrenador español tras una década histórica en el club inglés. Aunque el DT tiene contrato vigente hasta 2027, distintos medios europeos aseguran que la dirigencia ya analiza alternativas para reemplazarlo.

La versión tomó más fuerza después de varias declaraciones ambiguas del propio Guardiola durante las últimas semanas. Incluso, tras la reciente final de la FA Cup, el técnico evitó profundizar sobre su continuidad y protagonizó un incómodo momento al cortar abruptamente una entrevista cuando fue consultado sobre los rumores de salida.

En ese contexto, uno de los nombres que aparece con más fuerza para sucederlo es el de Vincent Kompany, histórico exdefensor y excapitán del Manchester City, actualmente consolidado como entrenador tras sus pasos por Burnley y Bayern Múnich.

Según distintos reportes, Guardiola considera a Kompany como el heredero ideal de su proyecto futbolístico. El belga mantiene una relación cercana con el entrenador español desde su etapa como jugador y comparte gran parte de la filosofía de juego que convirtió al City en una potencia mundial.

Kompany dejó una huella profunda en el club inglés durante su carrera como futbolista. Disputó más de 350 partidos con la camiseta celeste, ganó múltiples títulos de Premier League y fue uno de los líderes del primer gran ciclo exitoso de la institución antes de la llegada de Guardiola.

Otros entrenadores también aparecen en la órbita del City. Entre ellos surgen Enzo Maresca, exasistente de Guardiola, y algunos técnicos jóvenes de perfil ofensivo que siguen la línea futbolística impulsada por el español.

Pese a los rumores, Guardiola aseguró recientemente que no planea abandonar el club antes de finalizar su contrato y remarcó que todavía disfruta del desafío de dirigir al Manchester City. “No me voy a ir antes de tiempo”, afirmó en la previa de la final de la FA Cup.

Desde su llegada en 2016, Guardiola transformó al City en uno de los equipos más dominantes de Europa, conquistando múltiples títulos locales, la Champions League y estableciendo numerosos récords en la Premier League.