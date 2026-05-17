El equipo médico que atiende a Álex Márquez confirmó este domingo el parte oficial tras el brutal accidente que protagonizó durante el Gran Premio de Cataluña de MotoGP. El piloto español sufrió una fractura marginal en la vértebra cervical C7 y otra fractura en la clavícula derecha, por lo que deberá ser intervenido quirúrgicamente en las próximas horas.

Según informó el equipo Gresini Racing, Márquez será operado en el Hospital General de Catalunya para estabilizar la clavícula mediante la colocación de una placa. Además, continuará bajo observación médica y la próxima semana se realizará una evaluación más completa de la lesión cervical.

El accidente ocurrió durante la vuelta 12 de la carrera disputada en el circuito de Montmeló, cuando Pedro Acosta sufrió un problema electrónico en su KTM y redujo bruscamente la velocidad. Márquez, que venía detrás, no pudo evitar el impacto y salió despedido violentamente de su Ducati.

La caída generó enorme preocupación en el paddock y obligó a la dirección de carrera a detener la competencia con bandera roja. Las imágenes mostraron la violencia del golpe y cómo la moto quedó completamente destruida tras el choque.

Pese a la gravedad del incidente, los primeros reportes indicaron que el piloto permaneció consciente en todo momento y pudo comunicarse con los médicos antes de ser trasladado al hospital. Horas después, el propio Márquez llevó tranquilidad a través de redes sociales al publicar un mensaje donde aseguró que estaba “todo controlado”.

El accidente también involucró a otros pilotos. Fabio Di Giannantonio y Raúl Fernández terminaron en el suelo tras esquivar restos de las motos, aunque ambos pudieron abandonar la pista por sus propios medios. Más tarde, otra bandera roja volvió a interrumpir la competencia por un choque múltiple protagonizado por Johann Zarco.

Finalmente, el italiano Fabio Di Giannantonio se quedó con la victoria en una jornada caótica y marcada por los accidentes. Mientras tanto, el mundo del motociclismo sigue atento a la recuperación de Álex Márquez y a los tiempos que demandará su regreso a las pistas.