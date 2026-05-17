El accidente ocurrió durante una exhibición aérea en Estados Unidos y quedó registrado por los espectadores. Las aeronaves colisionaron en pleno vueloUn impactante accidente aéreo ocurrió durante un espectáculo en Estados Unidos cuando dos aviones de combate colisionaron en pleno vuelo frente a cientos de espectadores que asistían a un festival aeronáutico. El momento quedó registrado en videos grabados por el público y rápidamente se viralizó en redes sociales.

El choque ocurrió mientras las aeronaves realizaban maniobras acrobáticas y vuelos en formación durante una exhibición aérea. Según las primeras imágenes difundidas, uno de los aviones se cruzó en la trayectoria del otro y ambos terminaron impactando en el aire antes de perder estabilidad.

Las autoridades aeronáuticas estadounidenses confirmaron que el incidente está bajo investigación y que especialistas de seguridad aérea trabajan para determinar las causas exactas de la colisión. La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) intervino inmediatamente tras el accidente.

Testigos relataron escenas de extrema tensión y aseguraron que, tras el impacto, comenzaron a desprenderse partes de las aeronaves mientras una enorme nube de humo se elevaba sobre la zona del espectáculo. Algunos restos incluso cayeron cerca de sectores transitados.

En las redes sociales circularon múltiples grabaciones captadas desde distintos ángulos por asistentes al evento. En varios videos se observa el instante exacto en el que las aeronaves se tocan mientras realizaban una formación cerrada a baja altura.

Hasta el momento, las autoridades no brindaron un parte definitivo sobre la cantidad de heridos o posibles víctimas, aunque equipos de emergencia trabajaron rápidamente en el lugar tras el accidente.

Los accidentes durante shows aéreos son poco frecuentes, aunque suelen generar gran repercusión debido a la complejidad de las maniobras y la cercanía con el público. En Estados Unidos existen estrictos protocolos de seguridad para este tipo de exhibiciones, especialmente en eventos con aeronaves militares o históricas.