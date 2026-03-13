Acusan a un médico sanjuanino de cobrar $250.000 por una cirugía que debía ser gratuita

La causa contra el cirujano sanjuanino Leonardo Santiago Furlotti Barassi avanza hacia una instancia clave en la Justicia: el médico quedó al borde de enfrentar un juicio oral acusado de estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La investigación sostiene que habría cobrado $250.000 a un paciente para realizar una intervención quirúrgica que, al desarrollarse en un hospital público, debía ser completamente gratuita.

El caso comenzó a investigarse en agosto de 2025 y se originó tras el fallecimiento de Axel Fabián Marinero, de 34 años, quien había sufrido una lesión en el tendón de Aquiles.

El accidente y la operación

El 30 de octubre Marinero sufrió un accidente que le provocó un corte en el tendón de Aquiles. Fue trasladado de urgencia a la clínica Humana Salud, donde fue atendido por Furlotti Barassi, quien le indicó que debía someterse a una cirugía.

La intervención se realizó el 6 de noviembre. Tras la operación, el paciente recibió el alta al día siguiente con la prescripción de un medicamento anticoagulante.

Sin embargo, cuatro días después de la cirugía, Marinero falleció a causa de un ataque cardíaco.

La investigación por mala praxis

El fallecimiento generó una fuerte conmoción en la familia del joven, que presentó una denuncia en la UFI de Delitos Especiales. El fiscal Nicolás Schiattino y la ayudante fiscal Roxana Fernández iniciaron una investigación por presunta mala praxis.

Con el avance de la causa, los informes periciales concluyeron que el médico no tuvo responsabilidad en la muerte del paciente, ya que Marinero no habría cumplido con la indicación de tomar el anticoagulante recetado.

Ante esa conclusión, la acusación por mala praxis fue descartada.

La acusación por el cobro de dinero

No obstante, durante los testimonios de familiares surgió un nuevo elemento que cambió el rumbo del expediente. Según declararon, el cirujano le habría solicitado dinero a Marinero para comprar suturas y un implante necesario para la operación.

La familia afirmó que accedió a entregarle el dinero porque confiaba en el profesional y en la urgencia del procedimiento.

De acuerdo con la investigación, la cirugía debía realizarse en el Hospital César Aguilar de Caucete, un centro de salud público donde los pacientes no deben abonar por los insumos ni por la intervención, ya que esos costos son cubiertos por el Estado.

Durante la audiencia de formalización realizada en agosto de 2025, el Ministerio Público Fiscal presentó chats y un comprobante de transferencia que demostrarían que Marinero le envió $250.000 desde su cuenta de Naranja X a la cuenta de Mercado Pago del médico.

La querella, representada por la abogada Josela Echegaray, sostiene que ese pedido de dinero constituye una maniobra fraudulenta, ya que se trataba de una operación que debía ser gratuita.

A la espera del juicio

Con la investigación concluida, la acusación fue presentada formalmente y ahora se aguarda la audiencia de elevación a juicio, donde se definirá si el caso avanza a un debate oral.

Según fuentes judiciales, la Fiscalía solicitó una pena de 3 años de prisión condicional y 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para el profesional.

El caso generó fuerte repercusión en San Juan por la gravedad de la acusación, que pone bajo la lupa la relación entre médicos y pacientes dentro del sistema de salud público.