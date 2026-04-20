Felipe Pettinato fue condenado a tres años de prisión en suspenso por la muerte de su neurólogo, Melchor Rodrigo, ocurrida el 16 de mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Belgrano. El fallo fue dictado este lunes por el Tribunal N°14, que consideró que el hecho se trató de un accidente.

Antes del veredicto, el acusado se negó a dar sus últimas palabras, tal como lo había hecho durante todo el proceso judicial, en el que tampoco declaró. A lo largo de las siete audiencias, declararon más de 15 testigos y peritos.

En un inicio, Pettinato estaba imputado por el delito de estrago doloso seguido de muerte, que prevé penas de entre 8 y 20 años de prisión. Sin embargo, el fiscal Fernando Klappenbach modificó la calificación a estrago culposo seguido de muerte, al considerar que el acusado intentó ayudar a la víctima durante el incendio.

La querella, encabezada por Delia Muzio, madre del neurólogo, sostuvo que Pettinato no intentó salvar a Rodrigo y solicitó una pena de 15 años de prisión. Por su parte, la defensa pidió la absolución.

El tribunal, presidido por el juez Gamboa, adoptó la postura del fiscal y determinó que la muerte fue consecuencia de un hecho accidental. No obstante, fijó una pena menor a la solicitada por la fiscalía, que había pedido 4 años y 7 meses de prisión efectiva.

La condena se dictó en concurso real con una pena previa de nueve meses en suspenso que Pettinato había recibido en 2022 por abuso sexual simple de una menor de 15 años en la Justicia de San Isidro. En ese marco, el tribunal también dispuso que el condenado entregue una muestra genética al Registro de Abusadores.

Tanto la querella como la fiscalía habían solicitado la detención del acusado una vez firme la sentencia, aunque al tratarse de una condena en suspenso no implicará prisión efectiva. Las partes podrán apelar el fallo, cuyos fundamentos se conocerán la próxima semana.

Pettinato escuchó el veredicto sin mostrar reacción, mientras la causa avanza hacia una nueva etapa judicial con posibles revisiones de la sentencia.