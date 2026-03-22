Adiós a Cherquis Bialo uno de los grandes referentes del periodismo deportivo

El periodismo argentino atraviesa horas de profundo pesar tras la muerte de Ernesto Cherquis Bialo, uno de los referentes más influyentes y respetados de la crónica deportiva. Tenía 85 años y su despedida reunió a colegas, amigos y familiares en la Legislatura porteña, donde se le rindió un emotivo homenaje.

Reconocido por su estilo inconfundible, su capacidad narrativa y su pasión por el debate, Cherquis Bialo dejó una huella imborrable en varias generaciones de periodistas. Fue cronista, corresponsal y analista, pero también un formador que transmitió conocimientos técnicos y una mirada profunda sobre el oficio.

Un adiós cargado de emoción

Desde temprano, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires abrió sus puertas para despedir al periodista. En el lugar se mezclaron anécdotas, risas y lágrimas, en un clima que reflejó el vínculo cercano que mantenía con sus colegas.

Entre los presentes estuvieron figuras del periodismo como Víctor Hugo Morales, Gustavo Sylvestre, Diego Fucks y Osvaldo Príncipi, entre muchos otros, que se acercaron para darle el último adiós.

El homenaje también incluyó símbolos de su vida personal, como camisetas de San Lorenzo, equipo del que era ferviente hincha.

Una trayectoria marcada por los grandes

A lo largo de su carrera, Cherquis Bialo relató y analizó a algunas de las mayores figuras del deporte mundial, como Diego Armando Maradona, Pelé, Muhammad Ali, Carlos Monzón y Juan Manuel Fangio.

Su célebre definición sobre Maradona, que se volvió viral, es recordada como una síntesis perfecta de su talento para la palabra. Sin embargo, quienes lo conocieron destacan que su mayor legado estuvo en las charlas cotidianas, en su rol de mentor y en su pasión por enseñar.

El legado de un maestro

Más allá de su trayectoria profesional, Cherquis Bialo fue reconocido por su calidez humana, su espíritu de camaradería y su amor por el periodismo. Supo adaptarse a los cambios, reinventarse y mantenerse activo hasta sus últimos años.

Durante la despedida, colegas lo definieron como un “campeón del periodismo”, una figura que trascendió generaciones y que convirtió cada relato en una pieza única.

Su partida deja un vacío difícil de llenar, pero también un legado que perdurará en cada crónica, en cada historia bien contada y en cada periodista que aprendió de su ejemplo.