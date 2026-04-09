La moda para el otoño 2026 trae un cambio claro en la paleta de colores: el clásico beige pierde protagonismo y es reemplazado por tonos más profundos y con mayor personalidad, especialmente el verde oliva.

Este color, inspirado en la naturaleza, se posiciona como uno de los grandes protagonistas de la temporada por su capacidad de combinar elegancia y modernidad sin perder sobriedad.

El verde oliva aparece en todo tipo de prendas, desde tapados y pantalones sastreros hasta sweaters y accesorios, consolidándose como una alternativa versátil que funciona tanto en looks formales como informales.

Además, especialistas en moda destacan que este tono logra mantener la neutralidad que caracterizaba al beige, pero suma un toque distintivo que aporta más profundidad visual a los outfits.

La tendencia se enmarca en una estética más amplia que domina el otoño-invierno 2026, donde predominan los colores tierra, los marrones intensos y los tonos naturales, en línea con una moda más conectada con lo orgánico y lo sustentable.

En este contexto, el verde oliva se combina fácilmente con negro, blanco, marrón o denim, lo que facilita su incorporación al guardarropa cotidiano sin necesidad de cambios extremos en el estilo personal.

El desplazamiento del beige refleja una evolución en las tendencias, donde los básicos tradicionales se reinventan con nuevas tonalidades que buscan aportar identidad sin perder elegancia, marcando así el pulso de la moda para esta temporada.