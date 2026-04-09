El fútbol argentino recibió una noticia que marca un antes y un después en la historia de sus participaciones mundialistas. La FIFA definió la lista de los jueces que impartirán justicia en la próxima Copa del Mundo y, aunque el anuncio oficial se espera para las próximas horas, la notificación ya aterrizó en los escritorios de la AFA y la Dirección Nacional de Arbitraje. Por primera vez en la historia, Argentina contará con tres árbitros principales en una misma edición del certamen máximo, un privilegio que solo compartirá con Brasil en esta oportunidad.

Los tres argentinos al Mundial.

Los elegidos para representar al país son Yael Falcón Pérez, Darío Herrera y Facundo Tello. Mientras que para Falcón Pérez y Herrera esta será su primera experiencia en la máxima cita del fútbol, Tello ya cuenta con el rodaje de haber dirigido en Qatar 2022, donde tuvo actuaciones destacadas en partidos de fase de grupos y cuartos de final. Esta decisión de la entidad matriz del fútbol mundial ratifica el buen concepto que existe sobre el nivel de los colegiados locales, rompiendo la tradición de enviar solamente a uno o dos representantes.

La nómina argentina no se agota en los jueces centrales, sino que se completa con un nutrido cuerpo de colaboradores que garantizan la presencia nacional en todas las áreas del arbitraje. Los asistentes que formarán parte de las ternas son Juan Pablo Belatti, Maximiliano del Yesso, Gabriel Chade, Facundo Rodríguez y Cristian Navarro. Por su parte, la tecnología también tendrá tonada albiceleste, ya que Hernán Mastrángelo fue designado para desempeñarse en las cabinas del VAR, completando una delegación récord para el país.

Entre la experiencia y la recuperación física

Dentro del trinomio de árbitros principales, el nombre de Facundo Tello sobresale por su antecedente inmediato. El bahiense de 43 años fue el encargado de dirigir encuentros de fuste como Suiza ante Camerún, Portugal frente a Corea del Sur y el recordado duelo de cuartos de final entre Marruecos y Portugal. Su designación reafirma la confianza de la Comisión de Árbitros de la FIFA en su capacidad técnica y física para conducir partidos de alta tensión bajo la mirada de todo el planeta.

Sin embargo, el camino hacia el Mundial 2026 no estuvo exento de momentos de incertidumbre para el árbitro de Bahía Blanca. Durante el reciente partido de Repechaje entre Congo y Jamaica, Tello encendió todas las alarmas al tener que abandonar el campo de juego entre lágrimas durante el tiempo suplementario. Una fuerte molestia en una de sus rodillas obligó a su reemplazo inmediato, generando preocupación en el seno del arbitraje nacional ante la posibilidad de una lesión que lo marginara de la Copa del Mundo.

Afortunadamente, los estudios médicos posteriores trajeron tranquilidad a todo el entorno arbitral argentino. Los exámenes indicaron que la lesión no presenta gravedad y que el juez podrá realizar las tareas de rehabilitación sin mayores contratiempos. Curiosamente, en aquel partido donde debió salir lesionado, quien tomó su lugar fue justamente Darío Herrera, su compañero de delegación mundialista, quien en ese momento cumplía funciones como cuarto árbitro y terminó cerrando el encuentro en la cancha.