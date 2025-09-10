Un grave episodio se vivió este miércoles en la escuela Marcelino Blanco, ubicada en el departamento La Paz, Mendoza, cuando una adolescente de 14 años ingresó armada y efectuó al menos dos disparos dentro del establecimiento. Finalmente, luego de cinco horas de atrincherarse, la chica se entregó a las autoridades.

El suceso comenzó poco después de las 9.30, cuando los estudiantes regresaban a las aulas tras el primer recreo. La joven, que cursa segundo año, salió del baño con un arma en la mano y realizó los disparos, para luego atrincherarse en el interior del colegio.

Durante cinco horas, negociadores del Grupo de Resolución de Incidentes y Secuestros (GRIS) trabajaron para persuadir a la adolescente de que depusiera su actitud y entregara el arma, lo que finalmente ocurrió, poniendo fin a la situación de tensión.

Según las primeras versiones, la joven habría pedido a gritos la presencia de una profesora y se negó a entregarse hasta que ella llegara al lugar. Mientras tanto, las autoridades evacuaron al resto de los estudiantes y convocaron a personal policial y de Bomberos para controlar la emergencia.

El intendente de La Paz, Fernando Ubieta, confirmó que la adolescente es hija de un policía que trabaja en San Luis, a unos 90 kilómetros de La Paz, y que habría tomado el arma reglamentaria de su padre para cometer el acto.

El ministro de Educación de Mendoza, Tadeo García Salazar, afirmó que “no hay ningún registro en la ficha escolar” que indique que la menor sufría bullying. Añadió que de existir tal situación, se habría intervenido con profesionales especializados. Asimismo, destacó que la provincia mantiene un abordaje integral en La Paz para atender el caso.

Tras entregar el arma, la joven fue trasladada por una ambulancia del Gobierno de Mendoza a un hospital zonal para recibir atención médica y psicológica, mientras continúan las investigaciones sobre las causas que motivaron este violento episodio.