El ex presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, podrá salir temporalmente de la prisión donde cumple una condena por intento de golpe de Estado para someterse a una operación de doble hernia inguinal durante la Navidad.

La decisión fue tomada por el Supremo Tribunal Federal, que autorizó a Bolsonaro a abandonar la cárcel únicamente para realizarse los exámenes prequirúrgicos y la cirugía en un hospital de Brasilia. Esta medida fue ordenada por el juez Alexandre de Moraes, responsable del proceso judicial en el que el expresidente fue sentenciado a 27 años de prisión por su participación en la conspiración ocurrida en enero de 2023.

El exmandatario ingresará al centro médico DF Star la mañana del 24 de diciembre, y la intervención quirúrgica está prevista para la mañana siguiente, 25 de diciembre. Además de la hernia inguinal, la defensa solicitó una cirugía adicional para un bloqueo anestésico del nervio frénico, que controla el diafragma, debido a un hipo persistente que padece Bolsonaro.

Durante su estancia hospitalaria, la seguridad será estricta: la policía mantendrá vigilancia constante las 24 horas con al menos dos agentes en la habitación del expresidente. Asimismo, tiene prohibido el acceso a dispositivos electrónicos como computadoras o teléfonos celulares. Su esposa, Michelle Bolsonaro, estará autorizada para acompañarlo, y se podrá permitir la presencia de otras personas sólo con autorización judicial previa.

El juez Moraes había rechazado antes solicitudes para que Bolsonaro cumpliera prisión domiciliaria y desestimó recursos para anular su condena. En noviembre, la Corte Suprema confirmó que se agotaron todas las instancias de apelación posibles para el exmandatario.

Bolsonaro fue declarado culpable de liderar una "organización criminal" que buscaba mantener un "control autoritario del poder" tras su derrota electoral frente al actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.