En la previa de la Navidad, el gobernador Marcelo Orrego eligió las redes sociales para compartir un mensaje dirigido a los sanjuaninos, con un tono cercano y emocional, lejos de los formalismos y enfocado en el clima de reflexión propio de estas fechas. Desde su cuenta de Instagram, el mandatario habló de manera simple y sincera, con palabras pensadas para llegar directo a cada hogar.

“Queridos saninos, en estas fechas tan especiales quiero hablarles de manera simple y sincera desde el corazón”, expresó al inicio del mensaje, marcando el tono de un saludo que giró alrededor de la Navidad como momento de pausa y encuentro. Para Orrego, estas celebraciones invitan a detenernos un momento, a estar cerca de quienes queremos y a reflexionar, en un contexto atravesado por dificultades, pero también por expectativas.

El gobernador no esquivó la realidad cotidiana y reconoció el esfuerzo que hace cada familia, el trabajo de todos los días y las preocupaciones, aunque puso el acento en esa esperanza que nunca se pierde. En ese marco, agradeció de forma explícita: “Gracias por seguir adelante y por creer en San Juan”, sostuvo, reforzando el vínculo entre la gestión y la comunidad.

En otro tramo del mensaje, Orrego remarcó que el año que termina nos puso a prueba, pero dejó una enseñanza que, según planteó, atraviesa a toda la sociedad: cuando nos cuidamos y caminamos juntos, somos más fuertes. Esa idea de unidad fue el eje central de su saludo y se repitió como concepto clave hacia el futuro inmediato.

Desde el corazón, deseó que esta Navidad traiga paz a cada hogar y que el próximo año encuentre a los sanjuaninos más unidos que nunca. El cierre fue contundente y con una definición que resonó como mensaje político y social: “Si estamos unidos, no hay obstáculo que no podamos superar”.

En el pie de foto, el gobernador reforzó el espíritu del saludo y escribió que, en este tiempo de encuentro, desea unas fiestas llenas de paz, amor y esperanza, llamó a estar cerca de quienes queremos, cuidarnos entre todos y renovar la confianza en el camino que viene, y envió un abrazo grande a cada sanjuanino, antes de cerrar con un claro “¡Feliz Navidad!”.